Спатифиллум будет цвести, как никогда: названо идеальное место в квартире для 'женского счастья', но есть нюанс

Спатифиллум, прозванный в народе "женским счастьем" – комнатное растение с очень красивыми пышными листьями. Но больше его ценят не за них, а за нежные белые цветы. Однако иногда цветение спатифиллума может задерживаться.

Эксперты говорят, что причина может крыться в том, что горшок с вашим спатифиллумом стоит в неудачном месте. OBOZ.UA выяснял, где цветок будет чувствовать себя лучше всего и вскоре зацветет.

Прежде всего следует обратить внимание на происхождение растения. Родиной спатифиллума является жаркая и влажная Центральная Америка. Следовательно, и при содержании в помещении он будет лучше всего чувствовать себя в схожих условиях.

А где в нашем жилье обычно наиболее тепло и влажно? Конечно, в ванной и на кухне. Однако не торопитесь сразу переносить туда горшок.

Обязательно обратите внимание на освещенность помещения. Спатифиллумы хоть и выживают в затененных углах, все же это не оптимальная для них среда. А значит, и цветения в ней ждать не стоит. Растение предпочитает хоть и непрямой, но яркий солнечный свет. Тогда оно с радостью сформирует бутоны и зацветет.

Чтобы стимулировать развитие цветов, убедитесь, что растение находится в лучших условиях из всех возможных, а также не забывайте подкармливать его раз в две недели.

А также полезной будет подкормка раз в две недели. Еще одна необходимая для спатифиллума процедура – это протирание листьев от пыли. Чем чище они будут, тем эффективнее будет происходить фотосинтез в растении. А значит, и лучше будут протекать все жизненные процессы. Если в помещении, где вашему спатифиллуму будет лучше всего, недостаточно влажно, то постарайтесь его регулярно опрыскивать.

А еще позаботьтесь, чтобы у растения был достаточно просторный горшок. Как это определить? Присмотритесь к тому, как часто на "женском счастье" увядают листья. Если часто, ему пора переезжать. Еще один индикатор – диаметр кроны. Он должен быть больше диаметра горшка примерно на треть. Если цветок перерос этот показатель, его следует пересадить.

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