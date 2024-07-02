Спрей из трех компонентов спасет домашние растения от вредителей: все необходимое на каждой кухне

Комнатные растения могут стать украшением любого дома. Вдобавок они еще и могут улучшить качество воздуха, впитывать лишнюю влагу и снижать уровень пыли.

Однако домашние цветы могут также привлечь разных вредителей, стремящихся полакомиться их листьями. О том, как от них избавиться, рассказал Creative Explained.

Обычно, когда в доме появляются насекомые, первое, что приходит людям в голову – это купить химические средства для борьбы с вредителями. Однако покупные средства могут быть вредны не только для вредителей, но и для самих растений, домашних животных и даже людей. К тому же подобная химия может стоить достаточно дорого.

К счастью существует способ приготовить действенное и безопасное средство, которое спасет ваши растения от насекомых, самостоятельно. Кроме того, вероятно, все необходимое уже есть на вашей кухне.

Рецепт приготовления спрея от насекомых

Для начала возьмите красный лук, грубо нарежьте его кубиками и положите в какую-то емкость. Затем добавьте к луку два нарезанных зубчика чеснока и одну чайную ложку кайенского перца. Залейте все это водой и поставьте в холодильник на 12 часов.

После того, как смесь настоялась, ее следует процедить и перелить в бутылку с распылителем.

В конце концов, вы получите полностью натуральное и нетоксичное средство, которое защитит комнатные растения от тли, улиток, паутинного клеща и других вредителей. Все что нужно сделать – это распылить его на листья.

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