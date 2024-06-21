Цветок, о котором мечтают все: как вырастить дома эстетический ранункулюс

Ранункулюс или лютик – это волшебный цветок, который может украсить любой дом своим ярким и красочным цветением. Он пользуется большой популярностью, ведь его довольно легко вырастить в домашних условиях.

Посадка и уход за ранункулюсом не требует чрезмерных усилий, но, как и любое растение, он имеет свои особенности и потребности. Об оптимальных условиях для лютика рассказало издание Яскрава клумба.

Ранункулюс – это невысокое растение около 30 см высотой, имеющее небольшие густые, махровые цветки. В домашних условиях их можно вырастить как из семян, так и из клубня.

Почва

Почва для лютика должна быть нейтральной, легкой, влагосодержащей и рыхлой. Избегайте тяжелых и плотных субстратов. Перед посадкой полейте землю раствором фунгицида.

Семена

Сходство у семян ранункулюса достаточно низкое, поэтому следует соблюдать некоторые условия при его посадке.

Посев обычно производят в конце февраля. Тогда в грунт высевают семена и накрывают их пленкой. Прорастают цветки при температуре от 15 до минус 17 градусов. Посевы следует держать в освещенном месте и регулярно проветривать. Через 2-3 недели пленку можно снять. Пикировать растение можно после появления двух пар настоящих листьев. Первое цветение можно ждать через 2 года.

Клубни

Если сажать клубни ранункулюса, то цветение можно увидеть спустя 2 месяца. Дома это делают с февраля по апрель.

Перед посадкой корневища необходимо замочить в воде на 8-10 часов. Туда можно добавить немного фунгицидов, чтобы уберечь растение от заболеваний. Также помните, что клубни очень хрупкие, поэтому следует соблюдать осторожность.

Как сажать клубни

Возьмите горшок глубиной 20 см. На дно положите дренаж и засыпьте его землей так, чтобы она не доходила до края горшка на 5-7 см. Расположите корневища клубнями вниз и засыпьте их грунтом так, чтобы он покрыл их не более чем на 1 см. В один горшок рекомендовано высаживать несколько растений на расстоянии 10 см друг от друга.

Затем умеренно поливайте лютик отстоянной водой комнатной температуры так, чтобы влага не попадала на листья или сам цветок. Избегайте пересыхания и чрезмерного увлажнения.

Где поставить горшок

Ранункулус следует ставить в хорошо освещенные места. Хорошо подойдут восточные и западные подоконники или сторона террасы. Однако в жаркие солнечные дни следует защищать растение от прямых солнечных лучей.

Подкормка

Подкармливать растение следует раз в две недели. Используйте органические комплексные минеральные удобрения с микроэлементами. Чередуйте их через раз.

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