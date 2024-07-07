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Станет украшением сада: как вырастить дома платикодон

Анна Онищенко
Rest
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Станет украшением сада: как вырастить дома платикодон

Платикодон – это многолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству колокольчатых. Ее также называют ширококолокольчик.

Это растение выглядит очень интересно и довольно неприхотливо в уходе. О том, как его вырастить, рассказал Флористікс Інфо.

Посев

Чаще всего платикодон размножают семенами. Его можно сеять сразу в открытую почву весной, но лучше сначала вырастить рассаду. В таком случае сеять цветок нужно в конце февраля или начале марта.

Сначала положите посевной материал в марлевый мешочек и окуните его в воду на два дня. Затем наполните ящики или вазоны почвой для цветущих растений и положите на нее семена. Также их можно немного углубить, но не более чем на 3-5 мм.

После посева увлажните землю из распылителя, накройте пленкой и поставьте в теплое место (20-22 градуса). Поливайте посевы, только когда высохнет верхний слой почвы.

Через неделю или две, когда появятся ростки, пленку можно снять, а температуру воздуха снизить где-то до 18-20 градусов. После того, как на растении появится 3-4 полноценных листа, сеянцы следует пересадить по отдельным горшкам диаметром около 10 см.

Станет украшением сада: как вырастить дома платикодон

Выбор места

Выбрать правильное место для посадки очень важно, ведь растение не любит пересадки.

Платикодон любит хорошо освещенные места, но может расти и в полутени. Что касается почвы, то следует сажать растение в рыхлую, питательную, умеренно влажную землю с нейтральной кислотностью. Также важно учитывать залегание грунтовых вод. Корневая система у взрослого растения вертикальная, поэтому может пострадать из-за избытка влаги в глубине почвы.

Посадка платикодона в открытый грунт

Рассаду платикодона высаживают в открытую почву, когда минует угроза последних заморозков, обычно это происходит в конце мая или начале июня. Перед посадкой почву нужно перекопать и внести в нее по половине стакана древесной золы и столовой ложке комплексного минерального удобрения на 1 квадратный метр.

Затем выкопайте лунки размером на несколько см больше, чем горшки для рассады. Между ними должно быть расстояние около 25-30 см. Садоводы советуют пересаживать платикодон перевалкой.

Уход за платикодоном

В течение первых двух недель после высадки в открытую почву растения нужно поливать ежедневно. Затем количество поливов убавляют до одного раза в три дня. Также следует регулярно разрыхлять почву и удалять сорняки. Чтобы делать это не так часто, можно замульчировать участок.

Подкармливать цветок комплексным удобрением нужно раз в месяц. Кроме этого, следует время от времени прищипывать платикодон, чтобы он не вытягивался слишком сильно.

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