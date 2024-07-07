Станет украшением сада: как вырастить дома платикодон

Платикодон – это многолетнее травянистое растение, принадлежащее к семейству колокольчатых. Ее также называют ширококолокольчик.

Это растение выглядит очень интересно и довольно неприхотливо в уходе. О том, как его вырастить, рассказал Флористікс Інфо.

Посев

Чаще всего платикодон размножают семенами. Его можно сеять сразу в открытую почву весной, но лучше сначала вырастить рассаду. В таком случае сеять цветок нужно в конце февраля или начале марта.

Сначала положите посевной материал в марлевый мешочек и окуните его в воду на два дня. Затем наполните ящики или вазоны почвой для цветущих растений и положите на нее семена. Также их можно немного углубить, но не более чем на 3-5 мм.

После посева увлажните землю из распылителя, накройте пленкой и поставьте в теплое место (20-22 градуса). Поливайте посевы, только когда высохнет верхний слой почвы.

Через неделю или две, когда появятся ростки, пленку можно снять, а температуру воздуха снизить где-то до 18-20 градусов. После того, как на растении появится 3-4 полноценных листа, сеянцы следует пересадить по отдельным горшкам диаметром около 10 см.

Выбор места

Выбрать правильное место для посадки очень важно, ведь растение не любит пересадки.

Платикодон любит хорошо освещенные места, но может расти и в полутени. Что касается почвы, то следует сажать растение в рыхлую, питательную, умеренно влажную землю с нейтральной кислотностью. Также важно учитывать залегание грунтовых вод. Корневая система у взрослого растения вертикальная, поэтому может пострадать из-за избытка влаги в глубине почвы.

Посадка платикодона в открытый грунт

Рассаду платикодона высаживают в открытую почву, когда минует угроза последних заморозков, обычно это происходит в конце мая или начале июня. Перед посадкой почву нужно перекопать и внести в нее по половине стакана древесной золы и столовой ложке комплексного минерального удобрения на 1 квадратный метр.

Затем выкопайте лунки размером на несколько см больше, чем горшки для рассады. Между ними должно быть расстояние около 25-30 см. Садоводы советуют пересаживать платикодон перевалкой.

Уход за платикодоном

В течение первых двух недель после высадки в открытую почву растения нужно поливать ежедневно. Затем количество поливов убавляют до одного раза в три дня. Также следует регулярно разрыхлять почву и удалять сорняки. Чтобы делать это не так часто, можно замульчировать участок.

Подкармливать цветок комплексным удобрением нужно раз в месяц. Кроме этого, следует время от времени прищипывать платикодон, чтобы он не вытягивался слишком сильно.

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