Страна всеобщей нищеты: какими были зарплаты в СССР и почему люди становились нищими

Об СССР рассказывают немало привлекательных историй, что каждый желающий мог сделать карьеру, резко изменив социальное положение, государство обеспечивало граждан бесплатным жильем и все было очень доступным. Но действительно ли люди были такими обеспеченными в Союзе?

Ответ дал блогер и исследователь быта советской эпохи Максим Мирович. Он сравнил зарплаты советских рабочих с ценами и доступностью товаров на полках магазинов. И пришел к выводу, что "среднего класса" в СССР не существовало, а подавляющее большинство населения жило на грани нищеты. И вот как это было.

Сколько на самом деле зарабатывали в СССР

Для того чтобы понять степень советской бедности, для начала нужно определить, сколько денег получали люди в СССР. Итак, средняя зарплата составляла примерно 120–130 рублей. При этом существовали должности, где можно было получить 350–400 или даже 500–700 рублей. Таковы были оклады начальников и чиновников. К примеру, зарплата министра составляла 800 рублей. Но также были и те, кто зарабатывал менее 80-90 рублей. Конечно, таких было гораздо больше. При этом минимальная зарплата в СССР составляла 70 рублей – такие суммы получали неквалифицированные работники, такие как уборщики.

За среднюю сумму Мирович избрал 120 рублей в месяц. Именно столько в 1970-80-е годы получали среднестатистические инженеры, врачи, учителя, госслужащие – то есть большинство городского населения.

Что можно было купить на зарплату

На что же хватало такого уровня заработка? Для этого блогер проанализировал стоимость некоторых потребительских товаров. Так приличное пальто стоило в СССР от 110 до 150 рублей. Добротные ботинки – 50-60 рублей. "Следовательно, средней советской зарплаты вам в СССР даже не хватило бы даже на пальто с ботинками, пришлось бы копить", – пишет Мирович.

Женские сапоги не лучшего качества на синтетическом меху при этом обошлись бы в 82 рубля. На пару детских ботинок пришлось бы отдать 1/6 советской зарплаты – 20 рублей.

Какими же были цены, технику и электронику? Магнитофон "Днепр-12" стоил 147 рублей – гораздо больше средней зарплаты. За холодильник "Минск-16" приходилось выкладывать более трех месячных заработков – 390 рублей. Цветной телевизор "Юность" стоил 430 рублей – почти четыре.

Цена на хрустальную люстру составляла 230 рублей, ковры стартовали от 150-200 рублей. Мебельная стена, как помним по фильму "Ирония судьбы", могла обойтись в 830 рублей. "Это как сейчас купить шкаф из ДСП где-то за $3500", – иронизирует блоггер. Так что обставить жилье тоже стоило огромных денег.

Путешествия тоже были настоящей роскошью. Авиабилет Москва – Алма-Ата стоил 48 рублей, а авиабилет Москва – Братск – 72 рубля. Конечно, можно было купить автомобиль и передвигаться по земле. Но для этого нужно было выстоять огромную очередь и выложить, например, за Москвич-412 5000 рублей, за ВАЗ-21011 – 6000 рублей, а за ВАЗ-2103 – целых 7500.

И что в итоге

Если перечислить цены на среднюю зарплату, то получается, что на приличные покупки советским людям приходилось откладывать с каждой зарплаты хотя бы по 10-15 рублей. И все равно собирать приходилось годами и даже десятилетием. При этом большинство заработков шло на еду, быт, какие-то бытовые покупки, вещи для детей и прочее.

Прибавьте к этому тотальный дефицит, отсутствие большинства банковских услуг, как кредитование, и то, что все накопления людей после развала СССР просто сгорели. И станет ясно, что благополучием в Союзе даже не пахло.

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