Светлая пятница: что нельзя делать в пятый день Пасхальной недели

В этом году на 10 мая у православных христиан выпадает Светлая пятница. Она является частью Светлой седмицы – недели после Пасхи, которая все считается праздничной.

OBOZ.UA рассказывает, чем особенный этот день. А также о других праздниках, которые отмечаются 10 мая, и их традициях.

Светлая пятница

Начиная с Пасхи и в течение шести следующих дней длится Светлая седмица – время, посвященное радости по поводу Воскресения Христова. В эти дни в церквях служат праздничные службы, в православных храмах остаются открытыми царские врата.

Пятница на этой неделе отличается тем, что она не является постным дднем. Более того, церковь не позволяет самовольно налагать на себя пост тем, кто готовится к причастию.

Священники и верующие именно на пятый день после Пасхи отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "Живоносный источник". На ней Богородица изображена в широкой чаше, из которой вытекает святая вода. В честь этого в храмах впервые со дня Крещения совершают обряд водосвятия.

День Симона Зилота

На 10 мая по новоюлианскому календарю, по которому теперь живет Православная церковь Украины, отмечают также день Симона Зилота. Он входил в круг 12 апостолов Христа. Зилот с греческого языка означает "ревнитель". После смерти своего учителя Симон странствовал по миру и проповедовал его учение в Иудее, Египте, Армении, Абхазии, Месопотамии и Ливии. Принял мученическую смерть в Персии.

Традиции 10 мая

Кроме того, что длится Светлая неделя и нужно придерживаться ее требований – веселиться и прославлять чудо Воскресения, есть 10 мая и свои традиции. Так в народе считалось, что это хороший день для сбора лекарственных трав. А чтобы избавиться от недугов, в этот день ходили босиком по траве и земле.

Не стоит в этот день заниматься полевыми работами. В народе считается, что потревоженная таким образом земля не даст урожая. А еще не советовали прятать деньги, потому что потом их найдет кто-то другой, то есть украдет, но рекомендовали не держать кошелек пустым – положить туда хотя бы несколько монет, чтобы приманить богатство.

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