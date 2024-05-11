Светлая суббота: что нельзя делать в этот день и какие традиции праздника

После Пасхи празднования не завершаются. По народным и церковным традициям Светлая неделя длится семь дней. В этот период принято чествовать воскресение Иисуса Христа и проводить как можно больше времени в радости и молитвах.

Последний день седмицы называют Светлой субботой, и в 2024 году она приходится на 11 мая. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Традиции Светлой субботы

Всю Светлую неделю принято здороваться друг с другом как на Пасху: "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!".

Хотя огородные и домашние работы уже не под строгим запретом, однако по возможности стоит ограничивать физический труд.

В Светлую неделю уже не принято поститься. Ограничения в питании не налагаются даже для тех, кто готовится к таинству причастия.

В храмах делят святой артос – это пресная выпечка цилиндрической формы, на которой изображают Крест или Воскресение Христово. Хлеб по традиции освящают на Пасху, а в течение Светлой седмицы его хранят в церкви.

Чин раздробления артоса происходит в Светлую субботу. Затем его раздают верующим. Оберег следует хранить дома у икон в течение года. Говорят, он имеет целебную силу, так что если кто в семье болел – тому давали кусочек освященного артоса.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, каким будет следующее лето и хорошо ли уродят зерновые.

День ветреный и туманный – осенью будет богатый урожай.

Если на Светлую субботу переменная погода, то лето будет очень засушливым.

Темно-синие облака на небе – признак дождливого лета.

Что нельзя делать в Светлую субботу

Как и в другие дни Светлой недели нельзя чинить зло, злословить, завидовать, желать зла, отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует также начинать огородные или домашние дела. Лучше посвятить этот день молитвам и духовному очищению.

В Светлую субботу не принято поминать умерших и устраивать венчание.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, как празднуют каждый день Светлой седмицы и что нельзя делать в этот период.

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