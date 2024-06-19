'Тактичний' и 'тактовний' имеют совершенно разное значение: как не перепутать

Сходные по звучанию и написанию слова украинского языка нередко могут сбивать говорящих с толку. Их можно перепутать между собой и употребить слово не с тем значением, которое нужно в контексте.

Например, так иногда случается с прилагательными "тактичний" и "тактовний". Разобраться с ними помогают эксперты телеграммканала "Correctarium - Украинский язык".

Такие похожие слова в языкознании называют паронимами. В этом случае говорящие путают слова "тактичний" и "тактовний",, употребляя первый из них вместо второго в значении "деликатный, учтивый". Причиной ошибки может быть незнание норм украинского языка или влияние межъязыковой омонимии. Достаточно вспомнить русское прилагательное "тактичный". А вот что говорят именно украинские словари.

Тактичний

Это прилагательное образуется от существительного "тактика", означающего ряд действий, выполняемых ради достижения определенной цели. Пришло это слово из греческого языка, где τακτική (taktike) означает "искусство построения". Чаще всего термин используется в бизнесе и военном деле. Вот несколько примеров правильного его употребления:

тактична боротьба, тактична перевага, тактичний маневр.

Тактовний

Здесь словом, от которого происходит прилагательное, является существительное "такт", то есть чувство меры, подсказывающее правильное понимание или оценку явлений действительности. Оно тоже иноязычное и пришло из латыни, где tactus означает "прикосновение, осязание, ощущение". Это многозначительный термин, но именно в этом смысле он больше касается сферы этикета. Употребляют его так:

тактовна людина, тактовний натяк, тактовні дії.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский русские слова "вживую" и "воочию". А также как различить между собой паронимы "вилка" и "виделка" и не совершать в них ошибок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.