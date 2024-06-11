Тельцам предстоит день позитива, а Раков ждет удар в спину: гороскоп для всех знаков на 11 июня

Марс перешел в знак Тельца, новый лунный цикл набирает обороты. Кажется, что события начинают развиваться быстрее, а Вселенная – быть еще более благосклонной к нам.

Что действительно несет этот день всем знакам зодиака, рассказали астрологи. Читайте дальше этот гороскоп, чтобы узнать, что ждет вас.

Овен

Счастливый цвет – серебро. Счастливое число – 11.

Сегодня Овны могут сблизиться со своими партнерами. На работе будет хороший день с большими перспективами для повышения, что принесет финансовую устойчивость. С точки зрения здоровья рекомендуется питаться здоровой пищей. Сегодня можно рискнуть вложить куда-то свои сбережения.

Телец

Счастливый цвет – пурпурный. Счастливое число – 16.

Сегодня вас окружает сплошной позитив. Это хороший день для влюбленных, их чувство с большой вероятностью окажется взаимным. Ждите хороших новостей, планируйте встречу с близкими людьми. В общем удачный день, чтобы посвятить его личной жизни. Здоровье и благополучие находятся под вашим контролем.

Близнецы

Счастливый цвет – белый. Счастливое число – 7.

Вероятно, сегодня вы получите хорошие новости – не забывайте брать трубку, когда вам звонят. Но будьте осторожны с оформлением документов, внимательно читайте каждый пункт, прежде чем подписывать что угодно. Будьте внимательны к сигналам своего тела.

Рак

Счастливый цвет – фиолетовый. Счастливое число – 18.

Высока вероятность того, что кто-то из ваших близких может нанести удар вам в спину. Поэтому не доверяйте людям слепо, постарайтесь видеть их сердцем. Ваша личная и профессиональная жизнь сегодня улучшатся. Но здоровье и финансы будут под определенным вопросом. Берегите себя и свои деньги.

Лев

Счастливый цвет – желтый. Счастливое число – 9.

Вы добьетесь успеха в проектах, которые вам сегодня поручит начальство. Ожидайте хороших новостей на работе. Есть возможность укрепления вашей позиции в компании и увеличения дохода. Львы, ищущие справедливости, смогут удовлетворить свой запрос.

Дева

Счастливый цвет – синий. Счастливое число – 24.

Сегодняшний день – это время, когда вы пожнете плоды добрых дел, которые совершили в прошлом. Сегодня вас поглотят приятные воспоминания о событиях, которые обернулись в вашу пользу, когда вы меньше всего этого ожидали. Питайте свою удачу. Но не забывайте заботиться о себе.

Весы

Счастливый цвет – красный. Счастливое число – 2.

Вам кажется, что все вокруг разваливается – недавно вы пережили болезненную неудачу и личная жизнь сейчас складывается не лучшим образом. Вероятно, это вызывает у вас отрицательные эмоции. Заботьтесь о своем психическом состоянии. Если вам нужна финансовая поддержка, обратитесь за помощью к родственникам.

Скорпион

Счастливый цвет – зеленый. Счастливое число – 12.

Возможно, вам придется принять некоторые жизненно важные решения в своей профессиональной деятельности. Эти решения будут иметь далеко идущие последствия, поэтому проявите свою мудрость. Вечером может представиться возможность для празднования. Ваше общее состояние и финансовое положение улучшаются.

Стрелец

Счастливый цвет – черный. Счастливое число – 15.

Турбулентность может произойти в вашей личной жизни. Делитесь честно с партнером и постарайтесь решить проблемы дипломатическим путем. Возможно, сегодня вы столкнетесь со своим страхом. Хорошая новость в том, что так вы сможете его преодолеть. В финансовом отношении ожидается рост.

Козерог

Счастливый цвет – коричневый. Счастливое число – 26.

Сегодня день для выбора дальнейшего пути – закажите карьерную консультацию или примите наконец-то давно назревавшее решение. Это поможет вам обрести определенную ясность в своих мыслях. Доверяйте своей интуиции и не позволяйте другим вводить вас в заблуждение. Личная жизнь может быть затруднена недоразумением – не принимайте все слишком близко к сердцу, и все пройдет.

Водолей

Счастливый цвет – розовый. Счастливое число – 22.

Вы станете свидетелем нового начала своей жизни. Запишитесь на обучение или подайте резюме на работу мечты. В профессиональном плане ожидается рост тех, кто занимается творческими профессиями. Все, что вы сегодня сделаете, отразится на вашем финансовом состоянии. Постарайтесь быть благоразумными в решениях.

Рыбы

Счастливый цвет – белый. Счастливое число – 23.

Рост сегодня ожидается в вашей профессиональной жизни, а вот в личной все останется стабильным. Также в этот день стоит улаживать разного рода споры – решение будет в вашу пользу. Постарайтесь избегать перенапряжения – это может отрицательно сказаться на вашем здоровье.

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