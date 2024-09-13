Точное попадание в палитру: Селена Гомес показала идеальный осенний маникюр

Маникюр – прежде всего пространство для самовыражения. Главное, чтобы форма, длина и дизайн ногтей соответствовали вашим предпочтениям и вашему собственному стилю. Селебрити, конечно, задают свои тренды, которые мгновенно подхватывают те, кто стремится следовать моде.

Недавно певица и актриса Селена Гомес показала идеальный осенний маникюр. Детали рассказало издание Glamour.

Осень приносит меланхолические и спокойные настроения. Летняя жара и сезон отпусков – в прошлом, впереди – уютные вечера с теплым пледом, чашкой чая, любимыми книгами или фильмами. Осенью особенно хочется домашнего уюта.

В мире моды также царят теплые уютные цвета. Акцент – на естественных глубоких оттенках. Селена Гомес на Telluride Film Festival показала, как можно обыграть осенние тона в маникюре.

Гомес выбрала повседневную, но элегантную одежду – синие джинсы, черную футболку и блейзер в тонкую полоску. Образ она дополнила отличным маникюром.

Нейл-мастер Том Бачик подчеркнул, что светло-коричневый с легкими бежевыми оттенками – это тренд сезона. В частности, он использовал Aprés Nail Light & Shadow Sheer Gel Couleur оттенка Be Still.

Знаменитости предлагают новую интерпретацию классики, добавляя современные элементы и интересные дизайны к традиционному методу нанесения лака для ногтей.

К примеру, актриса Меган Фокс тоже показала новое осмысление классического французского маникюра.

А Ева Лонгория добавила новую фишку к трендовому нейл-арту.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку глубоких и насыщенных цветов для маникюра, которые будут делать этой осенью – от классического бордового до модного коричневого эспрессо.

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