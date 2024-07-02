Только для гениев: необычная головоломка с цифрами заставит задуматься даже самых умных

Математические головоломки могут быть подлинным вызовом для мозга. Они требуют максимальной концентрации и способности к логическому мышлению. Интеллектуальные задачи стимулируют работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

В сети набирает популярность интересная головоломка с цифрами. Попытайтесь разгадать непростую закономерность.

Головоломки стимулируют память и внимание. Исследователи используют головоломки и оптические иллюзии для определения того, как мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию.

Успешное решение сложных задач способствует выработке дофамина – гормона радости и хорошего настроения.

На рисунке мы видим колесо, на котором написаны цифры. В центре – цифра 5. Нужно определить, какая цифра должна быть на месте вопросительного знака.

Следует быть очень внимательными, чтобы быстро определить закономерность.

Правильный ответ

Неизвестная цифра находится в верхней половине круга, а цифры вверху, умноженные на центральную 5, дают число в нижней части окружности. Справедливо и обратное. Цифры в нижней половине, разделенные на большую 5, дают числа в верхней части.

Таким образом:

2x5=10

3x5=15

4x5=20

1x5=5

Правильный ответ – 1.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

решите еще одну математическую головоломку всего за 15 секунд;

или найдите улитку на безумной картинке из зоопарка;

либо испытайте себя оптической иллюзией: то, что вы заметите первым, расскажет о главном страхе.

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