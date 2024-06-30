Только не ночью: когда следует поливать газон во время жарких дней

В летнюю жару невозможно поддерживать хорошее состояние газона без регулярного полива. Но неправильный уход на самом деле может нанести даже еще больше вреда траве.

Эксперты британской компании по уходу за газонами рассказали, как правильно поливать растения в наиболее жаркую погоду. И что нужно, а что не нужно делать, чтобы они выглядели наилучшим образом.

Как правильно выбрать момент для полива

Внесение дополнительной воды трава требует, когда температура переваливает за +20 градусов. Когда же становится жарче +25 и прекращаются дожди, полив превращается в вопрос выживания газона.

Чтобы узнать, требует ли ваша лужайка дополнительного полива, проведите тест на отскок. Встаньте на газон, а затем сойдите с него. Если трава легко возвращается в вертикальное положение, значит, дополнительная влага ей сейчас не нужна. Если же она приминается, пора отрегулировать режим увлажнения.

Выбирайте правильное время для внесения воды. Не делайте этого днем. Во-первых, вода слишком быстро испарится, во-вторых, активные солнечные лучи, проходя через капли воды, будут оставлять ожоги на траве.

Ночью поливать газон тоже не стоит. Он слишком долго будет оставаться влажным, что может спровоцировать развитие грибковых инфекций и загнивание растений.

Старайтесь поливать газон ранним утром, в идеале еще до восхода солнца, и поздно вечером, когда солнце уже зашло. Кроме того, вы можете приобрести разбрызгиватель с таймером, который будет делать все за вас еще и в определенные сроки.

Избегайте внесения удобрений

В жаркую погоду лучше отложить подкормку газона. Какую бы безопасную смесь вы ни выбрали, ее все равно нужно проливать водой. А под палящим солнцем такое сочетание лишь увеличит риск появления ожогов на траве.

Не ходите по газону

Жаркая погода подвергает траву стрессу, и интенсивное движение по ней только усугубляет ситуацию. Постарайтесь поменьше ходить по газону в жару, если хотите сохранить его. Тем более что уплотнение поверхности вашего газона может привести к образованию в нем большего количества мха и соломы, заболачиванию. А в некоторых случаях это может замедлить рост травы.

Возерживайтесь от скашивания травы

Дайте своей косилке отдохнуть, пока не спадет жара. Более длинные травинки создают тень, которая помогает удерживать влагу в почве, в то время как слишком короткая трава быстро превращается в солому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал обо всех тонкостях ухода за газоном летом.

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