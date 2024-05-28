Только не в посудомойке: как почистить от грязи и запаха кухонные доски

Деревянные доски при отсутствии регулярной очистки могут стать настоящими рассадниками бактерий и грибковых спор. Однако мыть их в посудомойке не стоит. Высокие температуры и закрытая среда образуют пар внутри устройства, который может деформировать или расколоть предметы из дерева.

Когда доски подвергаются воздействию высокой температуры и влажности, они могут стать опасными для использования. Бактерии попадают в щели и переносятся на продукты питания во время приготовления пищи. Эксперты рассказали, как почистить деревянные доски от грязи и запаха.

Кухонные предметы из дерева нуждаются в особом уходе, ручной мойке и глубокой очистке. Тщательная промывка деревянной посуды мыльным средством поможет избавиться от остатков еды и жира после ежедневного использования. Когда посуда будет чистая, лучше протереть ее тряпкой.

Если на досках появились стойкие пятна или неприятные запахи, пришло время глубокой очистки. Замачивание также будет не самой лучшей идеей – вода, проникая внутрь древесины, вызывает гниение. Металлические щетки могут поцарапать деревянную поверхность и создать гнездо для бактерий.

Для правильной дезинфекции деревянной кухонной утвари вам понадобятся только соль и лимон. Соль действует как нежный абразив, удаляющий грязь, а лимонный сок обладает антибактериальными свойствами. Просто посыпьте крупной солью деревянную посуду и используйте разрезанный пополам лимон как очистительное средство. Напоследок смойте теплой водой и протрите насухо.

Смазывание деревянной посуды и разделочной доски – еще один способ продлить срок службы кухонных предметов. Покрытие создает слой защиты от царапин и предотвращает высыхание древесины, что приводит к появлению трещин. Промокните бумажное полотенце масляной эссенцией или пчелиным воском и нанесите его на древесину круговыми движениями.

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