Топ-5 ошибок в макияже, которые делают старшие женщины: чего следует избегать

Одна из главных задач макияжа – быть нашим союзником в борьбе с возрастными переменами. Однако собственными ошибками мы можем свести все усилия на нет.

Особенно подвержены таким ошибкам женщины постарше, которые не перестраивают свой подход под изменения в состоянии кожи. О пяти их главных заблуждениях рассказала изданию New Beauty визажистка с более чем 20-летним опытом Дрита Палевич. Она также объяснила, как этих ошибок избежать.

Недостаточное увлажнение

Получить наилучший результат от макияжа можно только когда ваша кожа правильно увлажнена. Но с возрастом этого становится все труднее добиться. Поэтому столь важным становится уход, который нужно наносить перед применением декоративной косметики. И дайте лосьонам и кремам полностью впитаться, чтобы ваш мейк не начал скатываться.

Выбор неправильного основания

Одна из главных ошибок макияжа, которую совершают женщины в возрасте, заключается в том, что они используют неправильный оттенок или тип основы, не соответствующий текстуре их кожи. Слишком бледный цвет сделает ваше лицо болезненным, а слишком темный придаст лишних лет. Поэтому ищите вариант, который бы точно соответствовал тону вашей кожи.

И не забудьте подобрать верную формулу продукта. Он может быть жидкий, кремовый, сывороточный, в стике и т.д. И каждый решает отдельные задачи. Чтобы правильно сориентироваться, начните с определения типа кожи – сухая она, жирная или комбинированная. А дальше подбирайте средство под нее.

И, конечно, обратите внимание на то, как ваша тональная основа растушевывается. Она должна ложиться почти незаметным слоем. Чтобы помочь себе в этом, после нанесения напоследок пройдитесь по коже кончиками пальцев – это поможет разгладить продукт в рельефе кожи.

Нежелание менять продукты для макияжа

Мы не должны делать макияж в 40 лет так же, как в 20. Просто потому, что потребности нашей кожи с возрастом меняются. Потому не бойтесь тестировать новые виды косметики. Берите пробники разных продуктов, экспериментируйте с текстурами и оттенками. Это одновременно и полезно, и интересно, и весело. Побудьте немного для себя художником.

Игнорирование формул продуктов

Поскольку с возрастом наша кожа нуждается во все большем количестве влаги, постарайтесь максимально брать ее из косметики. Выбирайте продукты, имеющие более жидкую текстуру и соответствующие компоненты. Также учтите, что на зрелой коже косметика имеет склонность забиваться в складки и тонкие линии, поэтому старшим женщинам советуют отказываться от пудровых формул в пользу кремовых.

Нанесение толстого слоя косметики

Вместо того чтобы скрыть морщины, толстый слой макияжа их только подчеркнет. Поэтому с возрастом нужно переходить на более легкие приёмы нанесения. И обязательно готовить кожу перед тем, как начать краситься. Увлажняйте кожу, берите минимум продукта и хорошо все растушевывайте. В таком случае проблем не должно быть.

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