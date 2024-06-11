Трем знакам зодиака представится шанс изменить свою судьбу до конца недели: кого ждет счастье

Наша судьба напрямую зависит от выбора, который мы делаем каждый день. Когда вы овладеете способностью выбирать то, что вы хотите, и что соответствует вашему высшему я, считайте, что удача ваша.

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака на этой неделе смогут сосредоточиться на решении своих проблем и добиться в этом наибольшего успеха. Все звездные транзиты будут на их стороне. Потому они не будут ошибаться с выбором.

Козерог

Позвольте себе отбросить все, что произошло до этого момента. Позвольте себе смотреть жизнь так, будто вы видите ее только впервые. Верьте в то, что вы можете сделать все, что хотите. Сейчас важно максимально использовать возможности, предоставляемые Вселенной, вы также должны быть готовы верить в свежие старты и новые возможности.

В пятницу Луна в Деве даст вам возможность избрать свою судьбу. Дева управляет вашим домом удачи, изобилия и далеких мечтаний. Вы должны построить фундамент, сосредоточиться на том, что вам нужно и слушать только свой внутренний голос в процессе. Освободитесь от сомнений, беспокойства или любых прошлых обстоятельств. Вы искренне поверите, что вы можете выбрать свою судьбу и все дары Вселенной станут вам доступны.

Первая четверть Луны – это время великой веры, которое поможет вам принять решение, которое раньше казалось слишком рискованным. Энергия сейчас будет особенно мощной в любых деловых отношениях, путешествиях или духовных поисках. Когда вы видите, как каждое решение приводит к большему количеству возможностей, вы можете обнаружить, что больше не боитесь риска.

Весы

Вы находитесь на грани невероятного прорыва. Все, что вы сделали, вот-вот окупится. Но помните о важных для вас отношениях. Вы можете создать жизнь своей мечты, и принять все впечатления, которые Вселенная приготовила для вас. Идите на зов и вы не ошибетесь.

Во второй половине недели вы сможете испытать что-то, чего никогда раньше не могли себе даже вообразить. У вас начнется мощная эра путешествий, успеха в карьере, новых начал и романтики. Но имейте в виду, что некоторые важные возможности находятся не просто перед вами – до них нужно дотянуться. Верьте в себя и то, что предназначено для вас, придет.

Обратите внимание на свое общение. Вы получите множество новых предложений, возможностей или приглашений. Прибывающее будет казаться мечтой, но вы можете начать разрываться между восторгом от новых начал и определенными обязанностями, которыми вы все еще связаны. Старайтесь делать все, чтобы принять новизну в вашей жизни.

Водолей

Вы можете выбирать сейчас радость. Возьмите то, через что вы прошли, и поймите, что если это не доставляет вам радости от жизни, вы не должны продолжать. Речь идет не о том, чтобы быть счастливым каждый день, а об ощущении глубокого удовольствия от всего, во что вы вкладываете свою энергию.

Когда вы можете выбрать радость, вы делаете во Вселенную заявку на то, чего вы действительно заслуживаете. Сейчас она предоставляет вам возможности по недвижимости, богатству, романтике и радости от знания, что отвечает вашей высшей судьбе.

Ожидайте положительные предложения и неожиданные финансовые бонусы. То, что вы получаете сейчас, принесет вам не только материальное богатство, но поможет сознательно выбрать то, кем вы хотите быть и какую жизнь построить.

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