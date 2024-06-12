Три знака зодиака исцелят свое сердце 12 июня: кому удастся преодолеть прошлое

Сегодняшний день может стать незабываемым в жизни трех знаков зодиака. Вселенная дарит им возможность начать свой путь к исцелению.

Астрологи замечают, что рожденные под этими знаками устали от боли прошлого и им тяжело слушать упреки своего внутреннего голоса. Однако сегодняшние небесные транзиты покажут им, как они могут адаптироваться, изменяться и расти. Они смогут расстаться с прошлым и начать путь к новой любви и более сильной самооценке. Читайте этот гороскоп, чтобы узнать, какие знаки получат сегодня шанс от Вселенной.

Близнецы

Вы, наконец, понимаете, что не одиноки. Около вас есть человек, который может помочь пройти сложный период. Да, он приходит в последний момент, да, иногда его нужно звать, но он делает для вас все необходимое. И сегодня самое время вам встретиться.

Сейчас происходит что-то хорошее, и вы не можете это отрицать. Вы, как и все другие люди в мире, нуждаетесь в любви. И сегодня вы ее получите. Улыбайтесь.

Вы усердно работали, чтобы стать лучшей версией себя. И пора получить вознаграждение за это в виде любви и восхищения. В вашей жизни все налаживается. Поэтому продолжайте действовать, как действовали, и не оглядывайтесь назад. Вас ждет много хорошего.

Лев

Душевная боль слишком долго управляла вашей жизнью. Как бы вы ни старались скрывать ее, она выходила наружу. Но сегодня боль должна наконец утихнуть. Наконец пора преодолеть прошлое и исцелить ваше большое, полное любви сердце.

Вы начинаете видеть хорошее и ценное в своей жизни. Вам нужно изучить этот урок – научиться прощаться с прошлым ради лучшего будущего.

Вам казалось из-за всей этой боли, что вы не готовы двигаться вперед, вы держались обеими руками за людей, которые больше не с вами. Однако больше нет смысла продолжать в том же духе. Вы всем сердцем понимаете, что пора начинать новую жизнь. Вы чувствуете себя хорошо по этому поводу, и это работает на вас.

Рыбы

Вы наконец-то готовы принять идею о том, что прошлое больше не подходит для вас. Оно не держит вас так сильно, вы не чувствуете себя привязанными к нему. Вы готовы заглянуть в будущее и увидеть, что именно там случаются чудеса.

Избавьтесь от своего прошлого опыта. Он держит вас, словно на привязи, не давая двигаться к желаниям и мечтам.

Сейчас вы готовы позволить себе начать все сначала. Сделайте это, наконец. Для себя и своих близких, которые были рядом и переживали за вас. Заберите с собой только уроки, которые обогащают ваш опыт, но не берите боль и проблемы.

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