Три знака зодиака найдут баланс со Вселенной 10 мая: кому повезет

День 10 мая посвящен более глубокой связи с нашим высшим "я". Сегодня оно говорит с нами голосом интуиции, мы чувствуем себя духовно мудрее.

Но для трех знаков зодиака транзит Луны в квадрате с Нептуном открывает ворота к прозрению и откровению. Они сейчас способны увидеть причины событий в своей жизни и обрести гармонию и спокойствие. Читайте дальше, чтобы узнать, кому повезет в этот день.

Близнецы

У вас нет настроения вдаваться в детали того, как вы оказались в нынешнем положении. Вы прожили тысячу жизней за одну и узнали даже больше, чем следовало бы. Однако каждый урок пошел вам на пользу, сделал вас более мудрым человеком.

Сегодня вам будет непросто. Кто-то в вашей жизни заставляет вас видеть все по-своему, но вам явно не хочется брать на себя весь негатив этого человека. Отнеситесь к его попыткам с юмором.

10 мая принесет транзит Луны в квадрате с Нептуном, который позволит вам прийти к глубокому мышлению. Вы здесь ради удовольствия от этого подхода, от духовного подъема, а не ради низких энергий, в которые вас хотят погрузить другие люди. Освободитесь от лишнего драматизма, позвольте миру вокруг вас быть таким, какой он есть.

Стрелец

Вы чувствуете себя духовно мудрым человеком и пребываете в полной гармонии со Вселенной, потому что всю жизнь посвятили поиску истины. Хотя вы еще не нашли ее во всей полноте, вы знаете, что ваш путь – это тот, который наконец откроет все двери Вселенной. Вас не привлекают драмы и еще меньше вы заинтересованы в обсуждении тем, с которыми вы не хотите иметь ничего общего.

Постарайтесь сегодня настроиться на получение ответа, а не поиск информации в Интернете. Вопросы, которые вы задаете, так не решаются. Но ответы могут прийти вам, если вы откроетесь для этого.

Спокойная работа доставляет вам огромное удовольствие. Не надо никому ничего доказывать. Вы знаете, когда сказать "нет", а когда сказать "да". Не позволяйте затянуть себя в мир драмы, шума, эксплуатации и алчности. Негатив сегодня не затрагивает вас, если вы ему этого сами не позволите.

Рыбы

Чем бы вы сейчас не занимались, вы делаете работу, необходимую для вашего счастья, и делаете ее правильно. Вы увидели, что для вас значит быть духовным человеком, и вам это нравится.

Некоторые из ваших близких могут осуждать вас за это. Но это не должно вас волновать. Собственно, вас это никогда не волновало.

День 10 мая полон для вас вдохновляющих моментов, и вы увидите, что все самое главное происходит у вас в душе и ваших мыслях. Правила для себя пишете только вы. Держитесь того, что считаете верным.

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