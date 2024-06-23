Троица-2024: все традиции и обычаи украинского праздника

Праздник Троицы, или Пятидесятницы, является одним из наиболее важных церковных праздников. Он имеет огромное значение как для верующих восточного, так и западного обрядов.

Троица наполнена многовековыми традициями и обычаями, которые придают ей уникальный колорит в обеих конфессиях. Детальнее о них рассказывает OBOZ.UA.

Когда Троица в 2024 году

Этот праздник отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому не имеет фиксированной даты.

Христиане восточного обряда, то есть православные, в этом году отмечают Троицу 23 июня, а верующие западного обряда – 19 мая.

Традиции

Праздник Троицы символизирует сошествие Святого Духа к апостолам и триединство Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Начинается оно и у католиков, и у христиан с торжественных богослужений. Также в храмах освящают травы и ветки березы, а затем украшают ими дом. Верующие надеются, что это привлечет в благополучие, мир и согласие.

В конце концов, после службы люди собираются всей семьей за праздничным столом и все вместе угощаются вкусными блюдами. Самой главной из них считается каравай.

Отличие празднования Троицы у христиан и католиков состоит в том, что священнослужители восточного обряда облекаются в одеяния зеленого цвета, а западного – в белого.

Кроме того, например, в Италии на Троицу в храмах разбрасывают лепестки роз, а в Англии устраивают веселые игры, танцы и конкурсы. В свою очередь в Украине наши предки устраивали "вечорниці", на которых выбирали себе пару. Также на Зеленые праздники раньше было принято ссылать сватов. Считалось, что если заручиться в Троицу, то супружеская жизнь будет счастливой.

Правила и запреты Троицы

Перед праздником важно привести дом в порядок. Нужно протереть все поверхности, постирать все вещи и вымыть пол.

Также следует приготовить праздничные блюда, а именно кутью, пироги с творогом, мед и другие сладости. Перед подачей вкусностей на стол стелят праздничное полотенце.

Все это нужно сделать заранее, ведь на сам праздник нужно отдыхать, а потому категорически запрещено заниматься домашней работой и физическим трудом. Также нельзя плести, вязать, вышивать, ссориться, злословить, жениться, завидовать, рубить деревья и обрывать зелень.

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