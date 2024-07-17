Цветут за считанные недели: какие цветы проще всего вырастить на даче

На дворе жаркий июль и период посадки растений в саду давно завершился. Тем не менее, эксперты по садоводству говорят, что еще не поздно украсить свой цветник новыми декоративными растениями.

Некоторые виды могут быстро акклиматизироваться в открытом грунте, прорастать и зацветать в течение считанных недель. Как пишет издание Express, если вы высадите на даче вербену, васильки и настурции, можете получить от них цветы очень быстро.

Вербена

Семена вербены, можно сажать прямо в хорошо подготовленную влажную почву, начиная с начала мая. В таком случае вы получите цветы уже в июле. Если же посеять растение в июле, зацветет вербена в сентябре-октябре.

Это растение украсит ваш цветник высокими стеблями с кистями фиолетовых цветков на верхушке. Вербена является отличной приманкой для бабочек и пчел и хорошим медоносом. Для интенсивного роста ей нужна богатая почва и много прямого солнечного света.

Васильки

Это растение ценят за характерные цветы с резными лепестками узнаваемого синего цвета и способность быстро зацветать. Однако период их высадки ограничивается апрелем-маем.

Цветущий однолетник весьма вынослив и неприхотлив к условиям содержания. Васильки быстро растут и обильно зацветают. Планируя под них место в саду, выбирайте солнечный участок с хорошо дренированной почвой. В процессе цветения не забывайте снимать увядшие головки. И вовремя поливать – растению нужна влажная почва. Особенно это актуально в самые жаркие периоды лета.

Настурции

Цветы настурции имеют оранжевый, красный и желтый цвет, а еще бывают розовыми и даже мраморными, поэтому сад делают красочным и ярким. Выпускать бутоны растение начинает примерно через месяц после высадки, а цветет вплоть до октября. Поэтому в июле еще можно успеть украсить свой цветник настурциями.

Но позаботьтесь, чтобы растение ни в коем случае не страдало от засухи. И убедитесь, что вы сеете семена в той части вашего сада, где хоть полдня светит солнечный свет.

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