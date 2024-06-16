'Ты – мой надежный защитник': красивые и искренние поздравления с Днем отца для папы-военного

Нынешний День отца многие украинские папы проводят далеко от семьи – на военной службе, а то и на фронте. Тем более важными для них станут теплые слова, которые они получат в сообщении на праздник.

Чтобы порадовать отцов-военных, OBOZ.UA собрал несколько теплых поздравлений. Выбирайте слова для своего главного защитника сердцем.

Поздравления в стихах

Спасибі тобі татко, за захист Батьківщини!

За щире тепло, за людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Нині з Днем батька рідного тата

Дуже хочеться всім привітати!

Побажання найкращі лунають:

Щастя, сил та наснаги бажають!

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обиймаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато!

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасливі і довгі літа.

Поздравления в прозе

Родной мой! В этот день хочу пожелать как можно быстрее победить врагов и возвратиться домой – под мирное украинское небо. Ты всегда являешься примером для меня и я горжусь, что являюсь твоей дочерью. Ты научил меня стольким вещам, но все равно у тебя есть еще чему поучиться! Я благодарна тебе за объятия, за поддержку, за то, что научил бороться с неурядицами и быть уверенной в себе, но при этом всегда остаешься нежным и заботливым. Я благодарна тебе за защиту, за то, что борешься за наше право быть свободными украинцами. Обнимаю крепко-крепко!

***

Поздравляю лучшего папу на свете с Днем отца! Ты являешься моим героем, и примером для меня. Твоя сила, терпение и доброта никогда не перестают меня удивлять. Благодарю тебя за безграничную любовь и поддержку. Желаю тебе счастья и много незабываемых моментов в жизни. С уважением и любовью.

***

Ты всегда был для меня примером, папа. И в этот день я хочу поблагодарить тебя – за силу, за мужество, за защиту. Мы живем, мы дышим и свободны благодаря твоей смелости, благодаря самоотверженности твоих сестер и братьев по оружию. Я горжусь, что являюсь твоим сыном и сделаю все, чтобы ты гордился тем, что являешься моим отцом. Желаю скорейшей победы и твоего возвращения домой – под мирное украинское небо.

Поздравляю с Днем отца! Ты – мой надежный защитник, лучший друг и самый важный человек в моей жизни. Я ценю каждый миг, проведенный вместе, и благодарю тебя за твою неисчерпаемую любовь и заботу, за вопросы, как мои дела, и поддержку, когда мне плохо. Люблю тебя очень-очень, лучший в мире папа!

***

Дорогой папа! В этот день мы хотим выразить нашу теплую признательность за все, что ты делаешь для нас. Твоя любовь, поддержка и мудрость всегда вдохновляли нас быть сильными и не бояться трудностей. Пусть этот день, как и все последующие, будут исполнены тебя радостью и счастьем. Любим тебя!

***

Дорогой папа! По случаю праздника хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. И хотя я не всегда говорю тебе об этом, но на самом деле я благодарна за каждый совет, слова поддержки и веру в меня. Многое из того, что я сегодня достигла, я сделала благодаря тебе. Когда ты говоришь, что гордишься мной, я понимаю, что я на верном пути. Благодарю тебя за все и обнимаю крепко-крепко!

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал об истории и традициях Дня отца.

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