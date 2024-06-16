"Ты – мой надежный защитник": красивые и искренние поздравления с Днем отца для папы-военного
Нынешний День отца многие украинские папы проводят далеко от семьи – на военной службе, а то и на фронте. Тем более важными для них станут теплые слова, которые они получат в сообщении на праздник.
Чтобы порадовать отцов-военных, OBOZ.UA собрал несколько теплых поздравлений. Выбирайте слова для своего главного защитника сердцем.
Поздравления в стихах
Спасибі тобі татко, за захист Батьківщини!
За щире тепло, за людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.
***
Нині з Днем батька рідного тата
Дуже хочеться всім привітати!
Побажання найкращі лунають:
Щастя, сил та наснаги бажають!
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
***
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обиймаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
Поздравления в прозе
Родной мой! В этот день хочу пожелать как можно быстрее победить врагов и возвратиться домой – под мирное украинское небо. Ты всегда являешься примером для меня и я горжусь, что являюсь твоей дочерью. Ты научил меня стольким вещам, но все равно у тебя есть еще чему поучиться! Я благодарна тебе за объятия, за поддержку, за то, что научил бороться с неурядицами и быть уверенной в себе, но при этом всегда остаешься нежным и заботливым. Я благодарна тебе за защиту, за то, что борешься за наше право быть свободными украинцами. Обнимаю крепко-крепко!
***
Поздравляю лучшего папу на свете с Днем отца! Ты являешься моим героем, и примером для меня. Твоя сила, терпение и доброта никогда не перестают меня удивлять. Благодарю тебя за безграничную любовь и поддержку. Желаю тебе счастья и много незабываемых моментов в жизни. С уважением и любовью.
***
Ты всегда был для меня примером, папа. И в этот день я хочу поблагодарить тебя – за силу, за мужество, за защиту. Мы живем, мы дышим и свободны благодаря твоей смелости, благодаря самоотверженности твоих сестер и братьев по оружию. Я горжусь, что являюсь твоим сыном и сделаю все, чтобы ты гордился тем, что являешься моим отцом. Желаю скорейшей победы и твоего возвращения домой – под мирное украинское небо.
Поздравляю с Днем отца! Ты – мой надежный защитник, лучший друг и самый важный человек в моей жизни. Я ценю каждый миг, проведенный вместе, и благодарю тебя за твою неисчерпаемую любовь и заботу, за вопросы, как мои дела, и поддержку, когда мне плохо. Люблю тебя очень-очень, лучший в мире папа!
***
Дорогой папа! В этот день мы хотим выразить нашу теплую признательность за все, что ты делаешь для нас. Твоя любовь, поддержка и мудрость всегда вдохновляли нас быть сильными и не бояться трудностей. Пусть этот день, как и все последующие, будут исполнены тебя радостью и счастьем. Любим тебя!
***
Дорогой папа! По случаю праздника хочу поблагодарить тебя за все, что ты для меня делаешь. И хотя я не всегда говорю тебе об этом, но на самом деле я благодарна за каждый совет, слова поддержки и веру в меня. Многое из того, что я сегодня достигла, я сделала благодаря тебе. Когда ты говоришь, что гордишься мной, я понимаю, что я на верном пути. Благодарю тебя за все и обнимаю крепко-крепко!
Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал об истории и традициях Дня отца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.