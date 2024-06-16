'Ты – образец для подражания, защитник и герой': поздравление с днем отца от дочери и сына

Отцовство – одна из самых ответственных и важных ролей в жизни человека. Именно родители помогают нам делать первые шаги в жизни, учат нас мудрости и поддерживают в самые трудные моменты.

Раньше в Украине праздновали только День матери, но со временем отмечать вклад пап решили и на уровне государства. Поэтому OBOZ.UA подготовил подборку лучших поздравлений с Днем отца.

В 2019 году президент Украины подписал указ, согласно которому было начато официальное празднование Дня отца в третье воскресенье июня. В этом году праздник пришелся на 16 июня.

В этот особый день дети могут выразить свои чувства, поделиться воспоминаниями и поблагодарить отца за все, что он делает.

Поздравление с Днем отца

В этот прекрасный день хочу поздравить тебя с этим важным для нас праздником. Ты – мой защитник и опора, мой герой. Ты всегда рядом, готов поддержать, дать мудрый совет, утешить и просто обнять. Я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов во всех твоих делах. С Днем отца!

Ты – лучший папа в мире! Благодарю тебя за твою любовь, заботу, поддержку и мудрые советы. Ты всегда веришь в меня и помогаешь мне идти к цели. Я очень тебя люблю и горжусь тобой! С Днем отца!

Благодаря тебе я всегда чувствовала себя в безопасности и любви. Ты научил меня быть сильной и уверенной, а твоя забота всегда вдохновляла меня на новые свершения. Сегодня я хочу сказать тебе, как сильно я люблю тебя и ценю. Ты – лучший отец в мире! С Днем отца!

Папа, ты – мой герой! Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что ты учишь меня быть сильным, смелым и честным. Ты мой лучший друг и наставник. Я тебя очень люблю!

С Днем отца, дорогой папа! Желаю тебе всегда оставаться таким же веселым, жизнерадостным и оптимистичным. Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, приятных сюрпризов и искренних улыбок! Благодарю тебя за твою любовь, заботу и понимание. Ты – лучший папа на свете!

Ты всегда был моим образцом для подражания, моим героем и лучшим другом. Твои слова поддержки и советы помогали мне преодолевать все трудности и достигать вершин. В этот особый день хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня. С Днем отца, папа!

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