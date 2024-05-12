Уберите их уже сегодня: эксперт назвала вещи, которые напрасно держат на кухне

Кухня – это место, где мы проводим много времени, готовим еду и собираемся с семьей и друзьями. Именно поэтому поддерживать там порядок довольно сложно.

Со временем на кухне скапливается много вещей, которые мы не используем или делаем это невероятно редко. Профессиональная уборщица рассказала, какие из них, как правило, бесполезно занимают место, поэтому вам стоит избавиться от них как можно скорее.

Шкаф для специй

Если вы прямо сейчас посмотрите в свой шкаф для специй, то заметите, что, вероятно, большинство из них вы никогда не используете. Кроме того, специи имеют не столь большой срок годности, как вы думаете, поэтому если они уже напоминают просто цветную пыль без запаха, стоит их выбросить.

Молотые специи можно хранить в течение года с момента открытия упаковки, а целые, например, перец горошком или мускатный орех – от одного до трех лет.

Кружки и стаканы

У большинства людей на полках есть столько стаканов и чашек, что для того, чтобы всеми ими воспользоваться, нужно собрать не одну вечеринку. Уберите, подарите кому-то или просто выбросьте чашки, которыми вы воспользовались всего раз или два в жизни.

То же касается и другой посуды. Поверьте, вам не нужно столько ножей, лопаток, салатников и т.д.

Если вам жалко выбрасывать или прятать в дальний шкаф какую-нибудь посуду, то спросите себя, потратили бы вы сейчас 300 гривен для того, чтобы купить ее снова. Если нет, то не сомневайтесь.

Шкаф под раковиной

Если шкаф под раковиной превратился в свалку тряпок, моющих средств и пустых бутылок, то найдите время, чтобы посмотреть, что из этого действительно полезно, а что нет и избавьтесь от вещей, которыми вы вероятно больше никогда не будете пользоваться.

Сумки для покупок

Многоразовые сумки и пакеты – это полезные вещи, помогающие сохранять экологию и не тратить лишние средства при походах в магазин. Однако, всему надо знать меру.

Если вашу кухню заполонили пакеты и сумки, используйте их для хранения и организации пространства в других комнатах. Также лишние экосумки можно отдать близким или на благотворительность, а пластиковые пакеты сдать на переработку.

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