Уборка станет вашим любимым делом благодаря 'методу 6/10': как действует

Иногда кажется, что полюбить уборку невозможно никак. Как только ты закончишь какую-нибудь работу, как ее результаты сразу начинают разрушаться на глазах – это огорчает и демотивирует.

Однако профессионалы уборки имеют другое мнение. По их словам, регулярность и постоянность процесса помогают сделать наведение чистоты не обузой, а приятной и необременительной рутиной. И справиться с этим поможет метод 6/10, о котором OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Его задача – создать структурированный режим уборки, охватывающий ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные задачи. Эти советы помогут существенно сократить накопление беспорядка, что в долгосрочной перспективе сэкономит время на уборку.

Чтобы перейти на метод 6/10, составьте список ежедневных, еженедельных и ежемесячных работ, которые необходимо выполнить в определенный период времени. Соблюдать этот список будет несложно, так как количество пунктов в нем не очень велико. Поговорим о наиболее регулярных – это 6 ежедневных и 10 еженедельных задач.

Ежедневные задачи по методу 6/10

В идеале вы не должны тратить больше 10 минут на каждый пункт этого списка. Также имейте в виду это приблизительный перечень – вы можете заменять задачи в нем в зависимости от ваших потребностей. Главное, чтобы в перечне оставалось 6 задач.

Каждый день наводите порядок в каком-то одном отдельном месте – раскладывайте вещи и выбрасывайте мусор. Это предотвращает накопление беспорядка и делает уборку более управляемым процессом. Очищайте поверхности в этом месте. Вытирайте пыль, мойте столешницы, протирайте технику. Так пыль почти не будет собираться в вашем доме. Ежедневно тратьте 10 минут на поддержание чистоты в ванной комнате. Протрите поверхности, очистите раковину и унитаз, пройдитесь по зеркалам микрофибровой салфеткой. Так же 10 минут посвятите кухне. Вытрите все разлитое, расставьте посуду по местам, помойте столешницы и подметите пол. Содержите кухонную раковину в чистоте, регулярно мойте посуду. Еще 10 минут выделите на наведение порядка в спальне. Включите в них утреннее застилание кровати. Также разложите всю одежду, расставьте по местам косметику и другие предметы. Порядок в спальне будет способствовать лучшему ночному сну. Не забывайте регулярно выносить мусор. Это лучший способ предотвратить появление неприятных запахов. Собирайте хлам во всех местах дома и вовремя избавляйтесь от него.

Еженедельные задачи по методу 6/10

Как и ежедневный список, пункты можно изменять и корректировать под свое жилье и потребности. Но как правило в перечень еженедельных работ входит такая десятка.

Проведите тщательную уборку в санузле с мытьем унитаза, полировкой смесителей и уходом за стеклянными поверхностями. Особое внимание обратите на состояние межплиточных швов и шторки для душа – на них может заводиться плесень и с ней нужно бороться вовремя. Смените постельное белье. Делать это раз в неделю – оптимальный режим, который рекомендуют даже врачи. Также поменяйте полотенца. Причем не только банные и полотенца для рук и лица, но и кухонные. Вытрите пыль во всем доме. Не забудьте о полках, столах и электронике. Пропылетесь все места с ковровым покрытием и вымойте твердый пол. В местах с наибольшей нагрузкой можно воспользоваться специальными средствами для пола, чтобы достичь большей гигиеничности. Очистите внутреннюю часть микроволновки, духовки и холодильника. Протрите наружные поверхности всей кухонной техники. Отсортируйте грязные вещи и постирайте их. Когда они высохнут, сложите их в предназначенные для этого места. Очистите сливы раковин, чтобы удалить нежелательные отложения. Если посудомоечная и стиральная машина имеют режим самоочистки, запустите их в этом режиме. Переберите продукты на кухне и в кладовке. Выбросьте все просроченное. Осмотрите весь дом на предмет мелких поломок, таких как перегоревшие лампочки, надорванные обои или шаткая мебель. Все что можно привести в порядок сразу, приведите в порядок, для остального запланируйте соответствующий ремонт.

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