Удлинение бровей: как это работает и какие плюсы и минусы процедуры

Максимально естественные густые брови уже несколько лет не выходят из моды. Появилась даже новая процедура – удлинение бровей, суть которой заключается в добавлении отдельных волосков, чтобы добиться густоты и выразительности.

Однако не следует сразу записываться в салон и бездумно испытывать на себе все косметические ноу-хау. Эксперты рассказали, что такое процедура удлинения бровей, как она работает и имеющая плюсы и минусы.

Процедура удлинения бровей

Наращивание бровей безболезненное, и если это сделать правильно, результат будет выглядеть очень естественным.

"Клиент, рассматривающий возможность микроблейдинга или перманентного макияжа бровей, может сначала прибегнуть к наращиванию, чтобы получить представление о том, какие брови подходят лучше всего", – отметила Рейли Шимко, специалист по эстетической медицине.

Йетти Беймс, эксперт по наращиванию бровей, добавила, что процесс происходит легко, и никто даже не заметит, что у вас не свои брови, если нет неправильного подбора цветов, излишних волос или клея.

"Нарощенные брови – это мелкие пряди волос, которые приклеиваются к брови и внутри нее, чтобы имитировать естественные волоски", – рассказала Беймс.

Волоски наносятся с помощью специального прозрачного клея. Подобно наращенным ресницам, они могут быть норковыми или синтетическими и приклеиваться с помощью долговечного медицинского клея, безопасного для использования на коже.

Плюсы и минусы процедуры

Удлинение бровей используется для создания формы или объема. Беймс отмечает, что плюсы процедуры зависят от того, насколько правильно размещены волоски для создания реалистического эффекта. Наращивание бровей также полезно для тех, кто имеет неровные брови или страдает от выпадения волос алопецией или чрезмерным выщипыванием.

Однако процедура имеет некоторые потенциальные недостатки. Наращивание бровей не является постоянным. Процедура требует времени и денег – обновлять брови нужно каждые две недели.

Также существует вероятность того, что они могут повредить ваши естественные брови, потому что со временем клей может повредить или ослабить волоски.

Не стоит забывать и о риске развития аллергической реакции на клей – учитывая повторное и частое использование, это не редкость.

Особенности процедуры

В день приема важно прийти с чистым лицом и без макияжа. Косметические средства могут повлиять на эффективность клея и длительность результата.

Эксперт должен дополнительно подготовить лицо, тщательно сформировать контуры и очистить брови, прежде чем приступить к наращиванию.

"Если клиент получает форму бровей - будь то пинцетом, депиляцией или нитью, - это должно происходить за два-три дня до наращивания, чтобы гарантировать отсутствие раздражения кожи", – отметила Шимко.

Чтобы ваши наращенные брови выглядели как новые и дольше держались, необходим надлежащий уход. Нельзя использовать средства, в составе которых есть масла и сыворотки, ведь они могут вызвать преждевременное расщепление клея.

Первые 48 часов после процедуры являются критическим периодом для надлежащего ухода. Клиентам советуют соблюдать осторожность с мытьем лица в течение двух дней, так как смачивание бровей в течение этого периода времени также увеличивает вероятность выпадения искусственных волосков.

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