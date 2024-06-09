Уход за виноградом летом: главные правила и как и когда обрезать лозу

Виноград – это неприхотливая культура, но для получения качественного урожая ей нужен правильный уход. В особой заботе растение нуждается в теплое время года, когда закладывается основа будущего урожая.

Летом, когда лоза активно растет и развивается, важно соблюдать определенные правила. О них более подробно рассказал Сам себе агроном.

Полив

Как и любая другая культура, виноград нуждается в регулярном поливе. Это особенно важно, когда на улице царит жара, а земля пересыхает довольно быстро.

Виноград следует поливать вечером. При формировании соцветий каждый куст нужно поливать дважды двумя или тремя ведрами воды за раз. Когда кисти начнут наливаться и созревать, виноград можно поливать один раз в 1,5-2 недели двумя ведрами воды.

Подкормка

При необходимости во время полива можно подкармливать виноград минеральными удобрениями. Также в период с середины июня по середину июля нужно провести ряд подкормок. Эксперты рекомендуют использовать раствор приготовленный из: 10 литров воды, 20 граммов нитрофоски, 30 граммов суперфосфата, 50 граммов древесной золы и настоя коровяка в соотношении 1:5.

Вредители и болезни

Регулярно проверяйте виноград на наличие вредителей и болезней. Здоровые листья должны быть ровными с обратной стороны и иметь зеленоватый цвет, поэтому если вы заметили на них белый налет, нужно немедленно удалить все пораженные листья, если их мало, или провести опрыскивание кустов специальными препаратами от мучнистой росы и виноградного клеща.

Если это не помогло, а на растении появились белые и желтые пятна, нужно немедленно обработать весь виноградник от ложной мучнистой росы.

Первую обработку от паразитов, как правило, производят перед цветением, а вторую – когда ягоды будут размером с горошины.

Обрезка

Очень важно своевременно удалять пасынки, чтобы они не мешали растению направлять питательные вещества на выращивание лозы и ягод.

Также необходимо правильно обрезать виноградную лозу, ведь иначе виноград потеряет свои вкусовые качества и станет давать меньше плодов. Кроме того, правильная и своевременная обрезка уменьшает риск возникновения болезней.

Для начала стоит знать, что урожай дает только лоза прошлого года, поэтому плодоносную лозу текущего сезона следует удалить полностью. А лозу плодоношения обрезают до 8-10 почек. Это, как правило, делают осенью, а весной привязывают ее к стволу. В общей сложности, на кусте необходимо оставлять не менее пятидесяти почек.

На пеньке, который остался от обрезанной лозы, обычно вырастают две лозы, одну из которых нужно будет обрезать до 2-3 почек, а вторая обрезается не так сильно, ведь будет плодоносить в следующем году.

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