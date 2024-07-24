Уличная мебель будет как новая: освежить поможет продукт из кухни

Уличная или садовая мебель находится в более жестких условиях, чем домашняя. Она постоянно подвергается воздействию солнечных лучей и иногда мокнет под дождем, из-за чего быстро выцветает, загрязняется и терпит повреждения, а значит требует регулярной уборки.

Эксперты говорят, что ее нужно защищать. Как пишет издание House Digest, для этой задачи подойдет обычный лимон. Он поможет освежить уличную мебель и вернуть ей красивый вид.

Лимон считается одним из лучших натуральных чистящих средств. Он дезинфицирует, удаляет пятна, растворяет грязь и дезодорирует, оставляя свежий аромат. Фрукт также обычно дешевле чем специальные чистящие средства, а еще подходит не только для дерева, но и для других типов материалов, таких как пластик, металл или стекло. Для уличной мебели вы можете использовать лимон в различных формах для борьбы с грязью, плесенью и выцветанием. Но сначала протестуйте его действие на незаметном участке.

Итак, один из эффективных способов – это приготовить универсальное чистящее средство, смешав в пульверизаторе свежий лимонный сок, теплую воду и белый уксус. Эту смесь можно затем использовать для протирания металлической, плетеной, пластиковой или деревянной мебели. Наносите ее на ткань, затем обрабатывайте поверхность.

Если на деревянных деталях есть плесень или мох, в таком случае смешайте лимонный сок и немного соли и нанесите смесь на поверхность. Дайте средству время, чтобы подействовать, а затем сотрите все следы щеткой.

Лимонное масло хорошо подходит как средство для полировки уличной мебели. Оно хорошо подходит для дерева, тростника или ротанга. Чтобы сделать лимонное масло самостоятельно, смешайте одну часть лимонного сока, две уксуса и две части оливкового масла. Нанесите эту смесь на поверхность салфеткой из микрофибры. Если вы работаете с деревом, двигайтесь вдоль его природных волокон. После обработки обязательно снимите излишки чистым полотенцем.

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