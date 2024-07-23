Как стирать и сушить декоративные подушки в машинке и вручную: советы

Декоративные подушки придают интерьеру уют, комфорт и индивидуальность. Однако ухаживать за ними непросто. Пренебрегать регулярной очисткой не стоит, ведь они могут стать настоящим рассадником бактерий, пылевых клещей и даже грибковых спор.

Декоративные подушки следует чистить относительно часто, особенно если они постоянно используются. От того, есть ли на них съемные чехлы, во многом зависит процесс чистки, говорят эксперты.

Предварительная обработка пятен

Чтобы выбрать правильный очистительный раствор для предварительной обработки пятен, прежде всего следует определить тип ткани чехла. Хлопок, шерсть или смесь шерсти и полиэстера можно очистить с мягким чистящим средством.

Вы также можете сделать свой собственный раствор, смешав в бутылке с распылителем равные части уксуса и спирта с парой капель эфирного масла для приятного аромата. Имейте в виду, что для таких деликатных атласа, шелка и замши требуется чистящее средство, которое специально подходит для этого типа ткани.

Перед стиркой всегда проверяйте подушку на цветостойкость. Для этого замочите небольшой уголок в теплой воде с моющим средством на 2-3 минуты, а затем промокните бумажным полотенцем. Если краситель не снимается, ваше изделие должно быть устойчивым, но проверьте этикетку, чтобы получить дополнительные указания по уходу.

Как стирать декоративные подушки со съемными чехлами

Снимите чехлы с декоративных подушек и проверьте их на наличие пятен, которые нужно обработать перед стиркой.

Следуйте инструкциям на этикетке по уходу. Стирка с деликатным моющим средством в теплой воде – лучший вариант для машинной стирки наволочек.

Если чехлы предназначены только для ручной стирки

Наполните раковину, ванную или другую емкость теплой водой и добавьте несколько капель мягкого моющего средства. Дайте чехлам пропитаться несколько минут, прежде чем осторожно почистить пятна.

Слейте воду и прополощите наволочку в теплой воде.

Осторожно выдавите излишнюю влагу. Повесьте наволочки для высыхания или уложите их на сушилку.

Как постирать декоративные подушки без съемных чехлов

При чистке декоративных подушек, не имеющих съемного чехла, обращайте внимание как на наружную ткань подушки, так и на вставку. Сначала следует удалить пыль, волосы, шерсть или мусор.

Следуйте методу, указанному на этикетке по уходу. Если указаний нет, используйте небольшое количество деликатного моющего средства и щелкните деликатный режим.

Для ручной стирки добавьте небольшое количество моющего средства в раковину или ванну, замочите подушку, осторожно нажимая на нее, пока она полностью не погрузится и не промокнет. Аккуратно очистите пятна и поверхность в целом. Дополнительно промойте теплой водой подушку и удалите лишнюю влагу.

Чехлы из шелка, замши, кожи и атласа обычно нужно стирать вручную или отдавать в химчистку, тогда как полиэстер и хлопок безопасны для машинной стирки.

Как сушить декоративные подушки

Следует остерегаться потенциальной остаточной сырости, которая может привести к появлению затхлого запаха или плесени. Чтобы избежать этого, повесьте подушки сушиться на веревке или в другое хорошо проветриваемое место.

Вы также можете вынести сушилку или другую подходящую поверхность на улицу и положить подушку на солнце для высыхания. Солнечный свет и вентиляция являются двумя ключевыми компонентами, чтобы декоративные подушки полностью высохли.

Вы можете уменьшить избыток влаги, завернув подушку в чистое полотенце и выдавив остатки воды.

Если декоративные подушки безопасны для сушки в машинке, используйте слабый режим. Несколько раз в течение процесса сушки остановите сушильную машину и разрыхляйте подушки, прежде чем продолжить цикл. Шарики для сушки также могут помочь декоративным подушкам сохранить свою толщину на протяжении всего процесса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто нужно стирать подушки и как это правильно делать.

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