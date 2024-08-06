Урожай будет до поздней осени: как посадить огурцы в августе

Посадка огурцов в августе может показаться непростым заданием. Холода уже близко, растения болеют, а урожайность падает.

Однако есть способ, который позволит получать урожай свежих огурцов до самой поздней осени. О нем рассказало издание "Сім’я і дім".

Огурцы – это неотъемлемая часть летнего рациона многих украинцев. Однако, уже в августе первые посадки огурцов начинают отходить, поэтому чтобы обеспечить непрерывный поток этого вкусного овоща, следует снова его посадить, но придерживаясь некоторых уловок.

Выбор места

Правильный выбор места для новых насаждений является ключом к получению хорошего урожая. Важно помнить, что августовские огурцы следует размещать подальше от старых грядок во избежание распространения болезней.

Лайфхак с полиэтиленовыми пакетами

Этот способ посадки огурцов уже проверили опытные огородники, поэтому можно с уверенностью говорить о его эффективности. Возможно, посев или посадка овощей в пакет – это очень необычный метод для многих, но у него есть свои преимущества.

Вероятно, в августе уже нет необходимости засаживать все грядки, ведь все консервации уже сделаны из последнего урожая. Однако чтобы под рукой всегда были свежие плоды для собственного потребления, можно посадить несколько растений в пакет.

Технология посадки

Для посадки огурцов в пакет вам понадобится:

Полиэтиленовые пакеты емкостью 40-50 литров;

Скошенная трава или компост;

Навоз;

Плодородная земля;

Семена или рассада огурцов.

Возьмите плотные полиэтиленовые пакеты и сделайте несколько небольших отверстий на дне для дренажа. Затем заполните пакеты скошенной травой, начавшей преть, или компостом. Это создаст идеальные условия для роста корней. Добавьте немного навоза для дополнительного питания и засыпьте 1/3 мешка земли.

В подготовленную почву посадите семена или рассаду, тщательно полейте и закройте пакет до появления ростков, создавая таким образом тепличный эффект.

После появления ростков откройте пакеты и продолжайте подсыпать землю, чтобы стимулировать рост дополнительных корней. А затем регулярно поливайте и подпитывайте растения как обычно, снабжая их всеми необходимыми элементами.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный календарь огородника на август.

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