Урожай будет на зависть: хитрая технология выращивания подсолнуха в Украине

Подсолнух – одна из наиболее распространенных и важных сельскохозяйственных культур в Украине. Его выращивание требует больших знаний и умений, ведь правильный подход может значительно повысить урожайность.

За столетие аграрии выработали технологию выращивания подсолнуха, которая повышает эффективность и снижает затраты. О ней рассказало издание Сам собі агроном.

Место подсолнуха в севообороте и обработка почвы

Правильный севооборот является основой для успешного выращивания подсолнечника. Чтобы избежать накопления возбудителей болезней в почве, подсолнухи высевают на то же поле не чаще, чем раз в шесть лет.

Лучшими предшественниками подсолнухов являются яровые и озимые зерновые, а также кукуруза. А после многолетних трав, люцерны и сахарной свеклы, а также фасоли, сои, гороха и рапса выращивать подсолнухи не рекомендуется.

После сбора зерновых обязательно нужно обработать почву, а именно провести рыхление пласта грунта на глубину около десяти сантиметров. Этот процесс помогает уничтожить сорняки и возбудителей болезней, а также улучшить структуру почвы, сохраняя в ней влагу и питательные вещества.

Подготовка почвы для посева

Для успешного роста подсолнуха необходима хорошо проницаемая и влагоемкая почва. Лучшими для этой культуры являются песчаные суглинки, черноземы и лесные почвы.

Подготовка земли к посеву осенью включает глубокую вспашку поля на глубину 25-30 см с одновременным внесением комплексных удобрений. Это обеспечивает оптимальное накопление влаги, питательных веществ и улучшение аэрации почвы.

Если нужно уничтожить сорняки или выровнять поверхность грунта, то также может производиться осенняя культивация до десяти сантиметров вглубь.

Весной осуществляется боронование для уничтожения сорняков на ранней стадии и сохранения почвенной влаги. За две недели до посева производится культивация для создания посевного ложа и хранения в почве азота.

Удобрения для подсолнухов

Для повышения урожайности важно вносить как минеральную, так и органическую подкормку. В течение всего вегетационного периода подсолнух нуждается в фосфорных, азотных и калийных удобрениях, а также микроэлементах, таких как бор, цинк и марганец.

Органические удобрения, как перепревший навоз, и минеральные, желательно вносить осенью перед вспашкой. А перед шелушением стерни рекомендуется произвести разбрасывание азота.

Весной же минеральные удобрения вносят во время культивации или посева ленточным методом. В этот же период нужно применить и дополнительную азотную подкормку.

Посев и уход

Залог хорошего урожая – это качественные семена. Перед посевом их также следует обработать фунгицидами и добавить микроудобрения и стимуляторы роста.

Посев подсолнухов производят, когда почва прогревается до +12 градусов. Семена высевают на глубину 5-7 см с широкими междурядьями до 80 см. После всхода растений проводят послевсходовое боронование с внесением гербицидов для защиты от сорняков.

Перед цветением рекомендуется вывозить на поле пасеку с пчелами для улучшения опыления. Затем в течение всего вегетационного периода важно контролировать состояние растений и своевременно проводить обработку инсектицидами.

Собирать урожай следует, когда большинство корзинок подсолнуха приобретают бурый цвет, а влажность семян составляет 12-20%.

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