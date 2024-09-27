Урожай увеличится вдвое: чем подкормить осенью сливу-венгерку

Осенние садовые работы имеют долгосрочную пользу, ведь благодаря правильной и своевременно проведенной подкормке можно улучшить урожай в следующем сезоне. Венгерка – самый популярный сорт слив, используемый в кулинарии и консервации.

Подкормка слив после сбора урожая должна стать ежегодной сентябрьской традицией. Эксперты говорят, что, соблюдая определенные меры, в следующем сезоне плодов будет много, а еще они будут очень вкусными.

Когда проводить осеннюю подкормку

Осеннюю подкормку сливы следует проводить в сентябре сразу после сбора урожая. Медлить с этой процедурой не стоит. Любые работы, связанные с подкормкой сливы, должны предшествовать тщательному рыхлению почвы. Следует избавиться от сорняков, забирающих ценные питательные вещества у растения.

Чем подкормить сливу

Обязательно стоит отказаться от компонентов, содержащих азот – они будут полезны весной. Вместо них следует использовать специальные смеси, содержащие калий и фосфор. Эти составы помогут укрепить корневую систему дерева.

Слива будет более устойчива к сложным зимним условиям. Осенние удобрения с калием и фосфором обычно выпускаются в виде гранул, которые следует рассыпать под деревом.

Как ухаживать за венгерской сливой

Садоводы практикуют обрезку сразу после сбора урожая. Следует избавиться от мертвых или засохших веточек. Сливовые деревья можно обрезать в местах, где они слишком густые. Для обрезки используйте острый секатор. Раны после срезов нужно обработать специальным садовым раствором, потому что они должны зажить до наступления морозов.

При выращивании сливовых деревьев очень важно регулярно собирать плоды. Если оставить их под деревом, они начинают загнивать, а процесс гниения часто привлекает разные виды вредителей.

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