Успейте до 1 сентября: как постирать школьный рюкзак и не испортить его

Лето проходит быстро, особенно для школьников. Кажется, недавно были теплые майские дни, полные обещаний о ленивом отдыхе в селе или возле моря. И вот на пороге снова сентябрь, горячая пора для школьников и их родителей.

Не следует откладывать подготовку на последние дни августа. Позаботиться о закупке вещей и приведении в порядок рюкзака стоит заранее. Эксперты рассказали, как постирать школьный рюкзак и не испортить его.

Как постирать рюкзак

Прежде чем стирать рюкзак, убедитесь, что в нем ничего нет. Проверьте карманы и отделения. Затем вытряхните грязь или крошки.

Самый простой способ постирать полотняные или нейлоновые рюкзаки – положить их в стиральную машину, но не для всех сумок подойдет машинная стирка. Сначала изучите этикетку, чтобы убедиться, что это безопасно. В противном случае стирать придется вручную.

Независимо от того, можете ли вы положить рюкзак в машинку или нет, начните очистку с точечной обработки пятен. Используйте небольшое количество жидкого моющего средства или пятновыводителя, дайте ему постоять несколько минут, а затем осторожно потрите мягкой щеткой.

Смешайте в миске теплую воду и небольшое количество моющего средства. Щетки с мягкой щетиной идеально подходят для нанесения мыльного раствора и удаления грязи. Для более жестких пятен или швов понадобится зубная щетка.

Пищевая сода, разбавленная с водой до консистенции пасты, хорошо справляется с оставшимися пятнами. Разбавленный белый уксус отлично подходит для удаления запахов.

После тщательной очистки протрите дно рюкзака полотенцем, а затем поставьте его сушиться на солнце. Солнечный свет поможет очистить и дезодорировать ваши сумки естественным путем.

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