В чем функция кондиционера для стирки: названы случаи, при которых он только вредит

Основная функция кондиционера – смягчение тканей. Однако эксперты предостерегают: не стоит бездумно добавлять это средство при каждом цикле стирки, ведь в некоторых случаях оно может навредить.

Иногда смягчитель тканей не менее важен, чем стиральный порошок. Но задумывались ли вы над тем, как на самом деле действует кондиционер и как он влияет на каждую вещь, которую вы отправляете в стиральную машину? Специалисты рассказали, в чем функция кондиционера для стирки и назвали случаи, в которых он только вредит.

Что делает кондиционер для белья

Кондиционер – это средство для стирки, предназначенное для улучшения текстуры и общей мягкости тканей, путем нанесения тонкого слоя химических веществ на волокна во время процесса стирки.

Специалист Кэти Кохун отметила, что это покрытие уменьшает трение между волокнами, делая ткань более мягкой и более гладкой на ощупь.

Плюсы и минусы использования кондиционера для белья

Кондиционер для белья имеет много преимуществ. В дополнение к повышению мягкости и гладкости одежды продукт также может уменьшить статическое сцепление и минимизировать примятость, обеспечивая общее приятное и комфортное ощущение на постиранных вещах.

Но, по словам Патрика Ричардсона из The Laundry Evangelist, кондиционер сильно влияет на ткань, поскольку он может лишить ее природных свойств, таких как воздухопроницаемость или влажность. Кроме того, кондиционер может быть потенциально вредным для одежды с течением времени, поскольку он может способствовать разрушению волокон.

Когда нельзя использовать кондиционер для белья

Хотя кондиционер обычно подходит для хлопка, льна и тканей из натуральных волокон, есть некоторые материалы, на которых лучше не использовать средство.

При стирке спортивной одежды, полотенец или вещей, изготовленных из влагопоглощающих тканей, следует избегать применения смягчителей, поскольку они могут оставить покрытие, препятствующее поглощению и воздухопроницаемости.

Не следует применять кондиционер для вещей, обозначенных как огнестойкие, поскольку это может поставить под угрозу указанные свойства ткани.

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