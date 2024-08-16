В каком месте водитель может остановиться перед железнодорожным переездом? Задание по ПДД с фото

Железнодорожный переезд – место повышенной опасности, поэтому водителям нужно внимательно изучать требования ПДД к движению возле этих объектов и неукоснительно их соблюдать. Хорошо ли вы помните все соответствующие правила?

Тест на их знания опубликовал Telegram-канал "Тесты ПДД 🇺🇦 (vodiy.ua)". В задаче вам нужно определить, на каких точках из определенных условиями может остановиться перед переездом водитель.

Итак, перед собой мы видим железнодорожный переезд без шлагбаума и приближающийся к нему голубой автомобиль. В какой из четырех отмеченных точек водителю этого авто разрешено выполнить стоянку? Вариантов ответа четыре, выберите тот, который вы считаете правильным:

в местах 1 и 2;

в местах 1 и 4;

в местах 1, 3 и 4;

в местах 3 и 4.

Чтобы правильно ответить на эту задачу, следует вспомнить пункт 15.10 ПДД. Он предусматривает, что стоянка ближе, чем в 50 метрах от железнодорожного переезда запрещается. Поскольку знаки 1.31.3 и 1.31.6 "Приближение к железнодорожному переезду" по действующим требованиям устанавливаются на расстоянии 50-100 м до железнодорожного переезда, остановиться перед ними не будет нарушением. Таким образом, водитель может выполнить стоянку в местах 1 или 4 и в таком случае правила он не нарушит. Следовательно, правильным здесь является ответ 2.

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