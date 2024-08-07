В сети придумали мыть окна и зеркала ополаскивателем для рта: может ли это вообще сработать

Интернет до краев заполнен лайфхаками на разную тему, и некоторые из них могут вызвать удивление. Однако, даже среди таких можно найти полезные советы, в первую очередь для уборки.

Так, в соцсетях появилась рекомендация мыть окна и зеркала ополаскивателем для рта, если у вас нет соответствующей жидкости для стекла. Якобы ополаскиватель хорошо растворяет загрязнения, оставляет стеклянные поверхности блестящими и не вызывает разводов. Издание House Digest решило разобраться, действительно ли это так.

Рекомендовать косметическое средство начали блоги о домашнем хозяйстве, некоторые клининговые компании и даже отдельные стоматологические клиники. На самом деле, этот метод иногда рекомендуют на случай, когда у вас нет других чистящих средств.

Причиной такого совета может быть спирт, содержащийся в некоторых типах ополаскивателей. Он же является основой многих жидкостей для мытья стекла. Причем речь идет не только об этаноле, но и других видах спиртов. Так, в жидкостях для рта можно встретить изопропаноламин или изопропиловый спирт – они тоже подходят для мытья стекла.

Спирт действует как растворитель, он может помочь избавить ваши окна, зеркала и другие стеклянные поверхности от грязи и пятен. Однако неясно, как другие ингредиенты в средстве для гигиены полости рта способны повлиять на блеск. Тем не менее, можно предположить, что некоторые компоненты ополаскивателя способны оставлять разводы. Впрочем, даже если вы рискнете помыть окна средством для рта и эксперимент окажется неудачным, все, чем вы рискуете, – это время на перемывание стеклянной поверхности. Согласитесь, такой риск вполне допустим.

Однако перед тем, как браться за баночку ополаскивателя, все же предпримите несколько шагов. Сначала проверьте, содержит ли ваше средство какой-либо спирт, так как версии без спирта могут вообще не работать. Один из способов сделать это – смочить микрофибровую салфетку и добавить небольшое количество ополаскивателя для полости рта. Теперь протрите окно, зеркало или другую стеклянную поверхность и протрите ее досуха другой тряпкой. Чтобы быть уверенными, попробуйте начать с очень маленького пятна на краю стекла, чтобы убедиться в отсутствии негативных эффектов.

Другой метод – смешать равные части воды и ополаскивателя в бутылке с распылителем. Брызните раствор на стекло и протрите его. Для очистки экранов гаджетов нанесите минимальное количество ополаскивателя на ткань и тщательно протрите ею пятна или отпечатки пальцев, а затем просто дайте им высохнуть.

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