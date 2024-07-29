В СССР придумали бессмысленный способ бросить курить: успеха он так и не имел

СССР был известен своими уникальными методами решения общественных проблем. Они, как правило, отражали специфическую социальную, политическую и экономическую действительность советской жизни.

Например, с дефицитом боролись с помощью книг о самоделках, с алкоголизмом – плакатами, а для курильщиков придумали совсем специфический метод. О его сути и эффективности рассказывает OBOZ.UA.

Как и во многих других странах мира, в СССР курение было большой проблемой, которая негативно влияла на здоровье населения. Однако, несмотря на это, борьба с ним была довольно пассивной и началась лишь после того, как привычка была официально отнесена к факторам риска для здоровья в 1986 году.

Способы борьбы с курением в СССР

В основном с курением в СССР сражались с помощью агитационных плакатов, календарей и другой печатной продукции. Например, на упаковке со спичками какое-то время писали: "Бутылка молока нейтрализует яд трех сигарет".

Также о негативных последствиях курения сигарет рассказывали в журнале "Здоровье". А в издании "Наука и жизнь" даже публиковали советы, которые должны помочь людям отказаться от вредной привычки. Однако поскольку эта тема была довольно непопулярна в тогдашнем обществе и ее недостаточно хорошо изучали, иногда можно было встретить очень специфические лайфхаки.

Сырные сигареты

Это, пожалуй, один из самых удивительных методов борьбы с курением. Его предложил кандидат медицинских наук Викторов в 1982 году.

Курильщикам, стремящимся отказаться от вредной привычки, нужно было взять твердый сыр любого вида, нарезать его тонкими полосками, высушить и положить в сигаретную пачку. А потом, когда у человека появится желание покурить, нужно было взять кусочек, положить в рот и мусолить столько же времени, сколько ушло бы на выкуривание сигареты.

Считалось, что таким образом человек проведет привычный ритуал и почувствует во рту горечь, которая полностью заменит сигареты. Однако автор метода отмечал, что он сработает только если человек решительно решил, что хочет отказаться от вредной привычки. Сейчас сказать насколько был действенным этот способ трудно, однако точно известно – большой популярности он не имел.

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