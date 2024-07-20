В СССР женщины массово осветляли волосы опасным средством: сейчас кажется дикостью

Советские женщины не могли позволить себе качественный уход за кожей и волосами. Повсюду был ужасный дефицит, а некоторые товары можно было получить только "по блату", через знакомых или перекупщиков.

Желание красиво выглядеть приматано женщинам любой эпохи, поэтому и гражданкам страны голода и ракет пришлось выкручиваться. В 60-е в моду вошли белокурые волосы, однако краску достать было почти невозможно. OBOZ.UA рассказывает, каким опасным средством женщины массово освещали волосы и к чему это приводило.

Качественная косметика была импортной, поэтому оставалась совершенно недоступной для большинства. Нормальную светлую краску для волос купить было просто невозможно.

Но эра 60-х диктовала свои тренды. Тем, у кого от природы были темные волосы и кто стремился следить за модой, было тяжело.

В парикмахерских и салонах красоты часто использовали растительные красители, не дававшие желаемого эффекта. Хна, например, окрашивала волосы в рыжий оттенок. Поэтому девушки и женщины были вынуждены прибегать к экстремальным способам домашнего окрашивания.

Перекись водорода или пергидроль стала самым популярным средством для осветления волос. Рисков было много, но при отсутствии альтернатив приходилось прибегать к радикальным мерам. Результат часто был непредсказуемым, а получить хороший платиновый оттенок считалось подлинной удачей.

Конечно, пергидроль очень портил волосы – разрушалась структура, пряди становились сухими, кончики – посеченными. Постоянное влияние перекиси водорода вредило волосяным фолликулам, что приводило даже к облысению.

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