В Украине по-новому празднуют Летнего Николая: традиции и приметы и праздники

Переход украинских церквей на новоюлианский календарь продолжается, и праздники получают свои новые даты. Так с этого года 9 мая в Украине чтят перенесение мощей святого Николая Чудотворца – праздник, в народе известный как Летний или Теплый Николай.

OBOZ.UA рассказывает, чему посвящен этот праздник и какое имеет значение для христиан. А также о приметах, которые связывали с ним в народе.

История праздника

В день Теплого Николая церковь еще раз вспоминает святителя Николая из Мир Ликийских в современной Турции. А также события, связанные с перенесением его мощей в город Бари в Италии. Зимой этому же святому посвящают день, когда детям дарят подарки.

Корни праздника уходят в XI век, когда на территории Малой Азии турки активно захватывали и опустошали греческие поселения. Сопровождалось это также унижением святынь. Добравшись до Мир Ликийских, захватчики стали угрожать могиле почитаемого святого чудотворца. Спасти его останки решили жители Бари.

Моряки из этого города прибыли в Малую Азию и тайно вывезли оттуда останки святителя с помощью ликийских монахов. Корабль с мощами приплыл в Бари 8 мая, а уже на следующий день их торжественно внесли в церковь святого Стефана. Год понадобился жителям города, чтобы построить новую церковь в честь святого Николая, а освятил ее лично папа римский Урбан II. Здесь до сих пор покоятся останки чудотворца. Кстати, на освящении перенесенной гробницы в 1089 году присутствовали представители Киевской православной митрополии, которые находились в это время в Баре для участия в Маларском соборе.

Теплый Николай в народном календаре

В Украине святого Николая считают покровителем животных и скота, а еще земледельцев и земледелия. Весенний праздник в его честь считается одним из главных для конюхов. В этот день они впервые после зимы выводили коней на поле на пашню. До этого животных освящали священники. Также традиционно в ночь перед праздником парням поручали выпасать коней.

Эти традиции остались в украинских поговорках. Вот несколько примеров:

Прийшов Миколай — коней випасай;

Юрій з теплом, а Микола з кормом;

Святий Юрій пасе корів, а Микола — коней.

Приметы и суеверия праздника Теплого Николая

Поскольку этот праздник тесно связан с земледельческим циклом, лениться в этот день в народе запрещалось. Также не годилось стричь волосы.

Наблюдали в день Теплого Николая и за приметами, чтобы предсказать погоду:

если пойдет дождь – это к богатому урожаю;

зацвела ольха – время сеять гречку;

квакают лягушки – хорошо уродит овес;

цветет рябина – осень будет короткой и рано наступит зима;

гром ночью предвещает установление теплой погоды.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о Дне Европы, который в Украине тоже празднуют 9 мая.

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