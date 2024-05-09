Украина отмечает День Европы: как возник праздник и почему изменилась дата

Май – это месяц богатый на различные праздники. В этом году кроме Пасхи, Дня матери, Дня вышиванки ит.д. в Украине также будут праздновать День Европы.

Поскольку курс Украины уже давно направлен на евроинтеграцию, этот праздник для всех граждан важен и символичен. Подробнее об истории, традициях и дате этого дня читайте в материале OBOZ.UA.

История Дня Европы

История этого праздника уходит корнями в 1949 году, когда был учрежден Совет Европы – организация, объединяющая 47 стран Европы и направленная на защиту прав человека, демократии и верховенства права. Потому сначала День Европы отмечали 5 мая.

Однако впоследствии дата празднования была перенесена на 9 мая в честь того, как в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать новую форму организации европейских государств.

День Европы в Украине

В первый раз Украина отметила День Европы в 2003 году. Тогда было установлено, что этот праздник будет ежегодно приходиться на третью субботу мая. Однако в 2022 году появились предложения по поводу празднования этого дня 9 мая.

Эта инициатива нашла поддержку, поэтому с 2023 года украинцы будут отмечать День Европы вместе с другими европейскими странами.

Традиции празднования

9 мая считается своеобразным днем рождения Европейского Союза, поэтому люди начинают украшать города флагами, а в зданиях институтов проводят экскурсии, позволяя гражданам посетить места принятия важных политических и экономических решений. Также проходят образовательные мероприятия о ЕС и выступления в поддержку евроинтеграции.

Также у каждой страны есть свои уникальные традиции празднования этого дня. К примеру, в Германии устраивают европейскую неделю, в Польше проводят парад Шумана, а для Украины День Европы – это не только праздник, но и возможность продемонстрировать свою европейскую идентичность и стремление к членству в ЕС.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие еще праздники, кроме Дня Европы, отмечают украинцы в мае.

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