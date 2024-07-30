Вещи быстро испортятся: что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Появление пластиковых контейнеров с крышкой очень для многих полностью изменило подход к хранению и уборке в шкафах. Теперь можно просто разложить предметы по коробкам, подписать их и рассортировать по полкам. Но знаете ли вы, что не все вещи можно хранить таким образом?

Несмотря на то, что пластик кажется абсолютно безопасным и удобным, он не пропускает воздух и влагу. Поэтому если внутрь такого контейнера попадет хоть немного воды, это может иметь очень неприятные последствия. Также они долго охлаждаются после нагревания. И вот для каких вещей это может быть действительно небезопасно.

Бумаги

Подумайте еще раз, прежде чем хранить документы в пластиковых контейнерах. Они могут быть испортиться, если внутрь попадет тепло или влага. Это может привести к развитию плесени, которая необратимо повредит бумагу. Документы могут даже выцветать, если контейнер прозрачный и его слишком долго оставляют на солнце. Вместо пластиковых контейнеров рассмотрите возможность хранения документов в папках или тканевых, проволочных или картонных коробках.

Фотографии и негативы

Фотографии также не следует хранить в пластике. Особенно, если это старые снимки или негативы. Если в контейнере станет влажно, фотографии могут слипнуться, покрыться плесенью, а изображение деформироваться и измениться. Если влажность станет слишком низкой, они могут сжаться или стать хрупкими. Для архивирования фотографий лучше подходят картонные коробки или специальные альбомы.

Художественные работы из бумаги или хрупких материалов

Как и документы или фотографии, рисунки, аппликации или коллажи чувствительны к условиям хранения. Главное внимание следует уделять материалу, который фактически контактирует с произведением. Для долгосрочного хранения следует сначала обернуть художественные работы, выполненные на бумаге, салфеткой или пергаментом, а затем сложить их в папки или картонные коробки.

Чистящие средства

Чистящие средства, содержащие хлор, аммиак, кислоты или другие сильнодействующие компоненты, нельзя хранить в пластике. Если такие средства нагреются внутри, они быстро лишатся своих свойств и могут стать опасными. А любая утечка может повредить пластик и стать источником токсичных испарений. Поэтому для бытовой химии лучше выбирать стеклянные и металлические контейнеры. А еще лучше хранить их в оригинальной упаковке.

Некоторые лекарства

Хранение лекарств в соответствующих условиях крайне важно, ведь от этого зависит их действие. Некоторые из них необходимо хранить в холодильнике, некоторые при комнатной температуре и никакие нельзя оставлять на солнце, поэтому не храните их в пластиковом контейнере в неподходящих условиях. Купите контейнер для лекарств с контролируемым климатом или выберите подходящую среду для домашней аптечки. Избегайте перекладывания лекарств из оригинальной упаковки в пластиковые варианты, такие как пакеты с застежкой-молнией. Обязательно проверяйте срок годности лекарства.

Электронные устройства

Если контейнер нагреется или намокнет, это может стать причиной выхода из строя хранящейся в нем электроники. Если у вас нет другого выхода, чем положить свои гаджеты в пластик, примите дополнительные меры безопасности. Уложите в коробку несколько пакетиков с силикагелем для контроля влажности. Храните контейнер в темном прохладном месте. Не кладите его в подвал или на чердак. А еще лучше найдите для электроники картонные коробки для хранения.

Нежные ткани

Нежные и чувствительные к внешним условиям ткани – еще один класс предметов, которые никогда не следует хранить в пластиковых контейнерах. Такие материалы как шелк плохо переносят хранение в герметичных условиях. Также их легко повредить избыточным теплом или влажностью. Лучше приобретите для подобной одежды или текстиля холщовые чехлы или складывайте их в плетеные корзины, которые позволят ткани дышать.

Кожаные изделия

Кожа – это материал, требующий бережного обращения как при краткосрочном, так и при долгосрочном хранении. Натуральная или искусственная, она чувствительна к теплу и влаге, поэтому важно избегать материалов, которые могут удерживать их, таких как пищевая пленка или пластиковые контейнеры. При неправильном хранении такие вещи, как кожаные ремни, кошельки или куртки могут потрескаться, высохнуть или покрыться плесенью. Их лучше хранить в холщовых мешках и чехлах или оборачивать защитной упаковочной бумагой.

Обувь из деликатных материалов

Обувь из деликатных материалов, таких как кожа, замша, бархат и атлас, также не следует хранить в пластике, ведь ей требуется постоянный доступ воздуха. Лучше складывать такие предметы в картонные коробки или сетчатые мешки. Более выносливые материалы, такие как резина или пена, можно хранить в пластике, но их следует сначала очистить и освежить, чтобы они не покрылись плесенью.

Антиквариат

Со временем любые вещи становятся очень хрупкими и нуждаются в очень аккуратном хранении с правильным режимом температуры и влажности, который пластиковая коробка обеспечить не может. Антикварную мебель оберните в воздухопроницаемые материалы, например, ткань, а не полиэтиленовую пленку. Лишь безделушки, книги, то некоторые ткани можно положить в небольшие коробки. Но с определенными предосторожностями. Оберните их в газетную бумагу или положите в холщовый мешок, положите в контейнер, добавьте пакетик силикагеля и отправляйте на хранение в темную прохладную кладовую.

Свежесобранные продукты

Только что собрали урожай фруктов или овощей в своем саду? Не кладите их в ближайший пластиковый контейнер, оказавшийся под рукой. Свежие продукты должны дышать, а полиэтиленовая пленка или пакет будут препятствовать тому, что продукты быстро испортятся. Выберите что-нибудь другое, например, бумажный пакет или тканевый мешок. Картофель и лук лучше хранить в сетке.

Химикаты

Никакие продукты, содержащие химикаты, не следует хранить в пластиковых контейнерах из-за герметичной атмосферы и риска их проливания в контейнере. Это могут быть пестициды, гербициды, удобрения, хлор для бассейна или косметические средства, такие как жидкость для снятия лака. Они представляют собой опасные материалы и должны находиться в хорошо проветриваемых местах. Также их следует хранить так, чтобы не возникало даже риска их смешивания между собой. А также вне доступа детей и домашних животных.

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