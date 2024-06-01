Вешать нельзя: как нужно хранить свитера в шкафу

Правильное хранение – залог привлекательного вида теплых зимних свитеров. Конечно, следует также использовать машинку от катышек, стирать деликатные вещи вручную и принимать превентивные меры по появлению моли. Но все это будет непродуктивно, и вещи быстро потеряют форму, если вы просто будете небрежнл класть свитера в ящики или – еще хуже – вешать их на вешалки.

Развешивание вязаных вещей – главная ошибка, которая портит зимние вещи. Специалисты рассказали, как правильно хранить свитера.

Почему свитера нельзя вешать

Если вам придется временно повесить свитер, это не обязательно испортит одежду за ночь. Однако есть некоторые негативные последствия, о которых следует знать, если у вас есть регулярная привычка вешать вязаные вещи на вешалки.

Самым очевидным следствием станет появление неровностей на плечах, особенно если это тонкий материал, например кашемир. Исправить ситуацию можно с помощью отпаривателя или утюга.

Также вешалка приведет к растяжению ткани и изделие может деформироваться. Здесь действуют обычные законы физики – вес свитера потянет его вниз и волокна растянутся.

Как сложить свитер

Нет единого правильного или неправильного способа складывания свитера или другой одежды. Но всегда есть легкий и понятный вариант. Простая техника поможет быстро и без труда складывать вязаные вещи, чтобы они не теряли форму.

Используйте чистую поверхность, такую как застеленная кровать, столешница комода и т.д, чтобы разместить свитера, которые вы хотите сложить. Уложите свитер лицевой стороной вниз так, чтобы спинка была к вам. Разгладьте материал руками, чтобы удалить любые складки или неровности. Начиная с одной стороны свитера, сложите его вместе с рукавом в центр. Дойдя до внешней стороны воротника, разгладьте всю часть так, чтобы рукав был параллелен стороне. Другими словами, запястье должно быть на одной линии с низом свитера. Повторите этот шаг с другой стороной, чтобы свитер теперь составлял половину своей начальной ширины. Сложите нижнюю половину свитера от себя вверх. В зависимости от размера и места, где вы планируете его хранить, вам, возможно, придется сложить свитер на треть, а не пополам. Переверните свитер и положите вертикально на полку.

Альтернативная техника сборки свитера

Этот метод лишь немного отличается, но его может быть легче выполнить, если вы пытаетесь сложить объемные вязаные вещи. Выполнив первый шаг и разглаживая свитер на ровной поверхности, уложите оба рукава так, чтобы они лежали горизонтально сверху друг на друге. Отсюда проделайте третий шаг и сложите свитер пополам, прежде чем убрать его в шкаф.

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