'Вкрай' и 'в край': в чем разница и как правильно употреблять

В украинском языке есть ряд слов, имеющих схожее звучание, но отличающихся в написании. Важно быть внимательными и обращать внимание на грамматические и орфографические нюансы.

Например, слова "вкрай" и "в край" можно писать слитно и раздельно. При этом значение кардинально меняется. Языковеды рассказали, в чем разница и как правильно употреблять эти лексемы.

"Вкрай" (или "украй") – это наречие, которое пишется слитно. Его можно заменить синонимом "очень", а содержание высказывания не изменится.

К примеру:

Я вкрай стомилася на цій виснажливій роботі

Олег був вкрай стурбований ситуацією, що склалася на виробництві.

Бабуся, вкрай зворушена приїздом онука, нагодувала його смачним борщем з пампушками.

В край (или "у край") – это предлог с существительным, которые пишем отдельно. Между ними можно вставить и другие слова (преимущественно определение), и основной смысл предложения от того не потеряет своего содержания – или иногда приобретет конкретику.

К примеру:

Темне небо з краю в край було встелене яскравими зорями.

Также OBOZ.UA рассказывал, что не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.

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