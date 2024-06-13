Вознесение Господне 2024: история праздника, искренние поздравления и что нельзя делать в этот день

В Украине 13 июня празднуют Вознесение Господне – один из важнейших праздников христиан. Это день, когда Иисус Христос, пробыв после своего воскресения еще 40 дней с учениками, вознесся на небеса.

Вознесение – переходный праздник, дата которого зависит от Пасхи, поэтому каждый год празднуется в разные дни. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и главных запретах, а также публикует искренние поздравления.

История праздника Вознесения

Переход на новоюлианский календарь не повлиял на дату Вознесения. Ежегодная дата зависит от Пасхи. В 2024 году христиане восточного обряда отмечали Пасху 5 мая, так что 40-й день приходится на 13 июня соответственно.

Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскресения еще 40 дней пребывал на земле и рассказывал апостолам о царстве божием. Затем Иисус собрал своих учеников возле Иерусалима на горе Элеон, где благословил их и вознесся на небо.

К апостолам явились ангелы и сообщили весть, что Иисус Христос еще вернется – он сойдет на землю, чтобы судить живых и мертвых.

В этот день в церквях проводят праздничные богослужения, во время которых верующие молятся о спасении души.

Что нельзя делать в праздник Вознесения

С давних времен в большие церковные праздники придерживались определенных ограничений и запретов. На Вознесение, например, не принято венчаться и вступать в брак.

Также существует примета, что в этот день нельзя плевать на землю, потому что многие годы человека будут преследовать неудачи. По поверьям, можно "попасть" во Христа, который под видом нищих ходит по тропинкам.

На Вознесение не стоит ругаться, конфликтовать, сплетничать, желать зла другим.

Лучше отложить физический труд, шитье, уборку и стирку на другой день.

На Вознесении нет ограничений в пище или какого-нибудь особого поста – разрешено есть какие-либо блюда.

В некоторых регионах издавна существовала интересная традиция: на Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука. Их освящали в церкви, а потом угощали родных.

В народе говорят, что в этот день следует купаться в реке, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, принято было умываться росой, ведь на Вознесении вся вода становится целебной.

Поздравление с праздником

С Вознесением Господним! Пусть мир и благополучие царят в вашей семье, пусть воздух будет пропитан верой и надеждой. Пусть милосердна будет к вам судьба, пусть ангелы хранят вас от бед и оберегают на жизненном пути.

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Желаю вам добра и мира! Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом лета, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и счастья!

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С Вознесением! Желаем, чтобы только свет, вера и любовь царили в вашем доме! Чтобы ангелы оберегали вашу семью, а судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам!

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Пусть Господь дарит вам любовь, радость, мир и согласие на долгие годы. Пусть ангел-хранитель закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом.

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С Вознесением Господним! Желаю вам счастья и радости, веры и мирного неба! Пусть чудесный праздник принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное – здоровье и мир.

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Поздравляю с Вознесением Христовым! Желаю, чтобы этот праздник принес в твою жизнь как можно больше добрых помыслов, счастливых моментов и безграничной любви. Молись, верь всегда в лучшее и пусть Бог хранит тебя!

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С Вознесением! Пусть Господь никогда не покинет ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков и помыслов. Пусть любовь никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам счастья, здоровья и мира, гармонии и хорошего света в глазах. С Вознесением!

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