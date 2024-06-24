Все знаки ждет нелегкое перерождение: гороскоп Таро на неделю

Каждый раз, когда вы ищете ответы на какие-то сложные вопросы, всегда полезно обратиться за советом к Таро. Даже если вы не получите четкого предсказания, вы можете использовать трактование карты, как подсказку.

Так тарологи уже составили гороскоп на основе карты недели для всех знаков зодиака. Они также выбрали одну общую карту, которая определит энергию ближайших семи дней. Читайте дальше, чтобы узнать свой гороскоп Таро.

Карта недели: Смерть

На этой неделе мы все отпускаем что-нибудь из своего прошлого, чтобы освободить место для новых возможностей. Этот естественный цикл жизни символизируется картой Смерти, которая означает происходящую трансформацию, когда вы завершаете что-то одно и начинаете другое. Сейчас мы все готовы, как Феникс, возродиться из пепла прошлых ошибок. Чтобы этого добиться, просто нужно отпустить то, что вас сдерживает. Будь то ситуация, отношения или лишняя привычка.

Овен: Тройка Мечей

Тройка Мечей никогда не была веселой картой, она символизирует необходимые и неизбежные чувства печали и горя. Но, независимо от того, пытаетесь ли вы разобраться в измене или имеете дело с душевными страданиями, эта карта побуждает вас идти вперед. Примите свои чувства такими, какие они есть. Старайтесь не впадать в эмоциональное оцепенение, стремясь оставаться сильными. Оставаясь в контакте со своими эмоциями, вы сможете выйти из этой ситуации с большей стойкостью и получить доступ к еще более глубокому источнику любви.

Телец: Пятерка Мечей

Эта неделя может стать для вас очень насыщенной. Успех может прийти как раз в момент нового разочарования. Помните, что в пиковые моменты волнения могут проявиться скрытые противники. Пятерка Мечей – карта конфликта и напряжения, часто появляющаяся после тяжелой ситуации. Когда вы преуспеваете, другие могут почувствовать желание подорвать ваш успех. Использование их негатива для сохранения своей позиции в конечном итоге будет иметь для вас негативные последствия. Вместо этого вам следует подняться над этим и сохранить нейтралитет.

Близнецы: Семерка Мечей

Что бы вы ни делали на этой неделе, доверяйте своей интуиции. Если вам что-то не нравится, не игнорируйте это. Семерка Мечей указывает на то, что кто-то может скрывать от вас информацию или может означать, что вы готовы врать, чтобы защитить собственные секреты. Если вас обманывают или вы сами обдумываете обман, эта карта рекомендует вам проявлять осторожность. Ваши действия будут иметь долгосрочные последствия, так что будьте готовы взять на себя ответственность, когда она наступит.

Рак: Рыцарь Мечей

Когда дело доходит до боя на мечах, рыцарь должен иметь быструю реакцию и смелость для нанесения удара, если хочет выжить в следующем раунде. На этой неделе вы задействуете инстинкты бойца, поскольку Рыцарь Мечей – это карта действия, амбиций и решительности, особенно когда дело касается ваших мыслей, планов и приоритетов. Рыцарь Мечей — тот, кто сразу перейдет к делу, не жертвуя истиной. На этой неделе вам следует понять свою способность постоять за себя и других, когда этого требует ситуация.

Лев: Паж Пентаклей

Паж Пентаклей символизирует волнение от начала чего-то нового – отношений или дела. Если вы думали о новом бизнесе, но еще не совершили никаких шагов, сейчас самое время действовать. На этой неделе вам предлагается продемонстрировать свои творческие способности и способности к решению проблем, особенно перед теми, кто верит в ваш потенциал. Сосредоточьтесь и работайте усердно, и вы сможете воплотить свои мечты в реальность. Прямо сейчас у вас есть сила проявить свои желания быстрее и эффективнее.

Дева: Двойка Кубков

Акт разделения напитка с кем-то может породить глубокую близость и эмоциональную связь. Таков дух карты Двойка Кубков, которая связана с любовью, гармонией и балансом двух людей, которые сочетаются в целях щедрости. Даже если вы работаете с кем-то, с кем не согласны или стесняетесь сблизиться с этим человеком, это напоминание о том, что никогда не следует упускать из виду красоту союза двух контрастных вещей. Метафорически это означает, что на этой неделе ваше общение с другими людьми наполнит вашу чашу.

Весы: Король Пентаклей

Наконец, все бесчисленные часы, потраченные вами на достижение своей цели, начинают приносить плоды. Однако богатство – это не только деньги. Оно существует во многих формах, поэтому, прежде чем придавать слишком большое значение своим финансовым активам, найдите время и осознайте разные типы изобилия в вашей жизни. К счастью, вы также добились значительного прогресса, что открывает новые возможности для карьерного роста. Сосредоточьтесь на увеличении своего дохода и накоплении богатства, потому что вложенное сейчас возвращается к вам в десятикратном размере.

Скорпион: Четверка Мечей

Четверка Меч – это спокойствие, которое приходит после чего-то тяжелого. Теперь, когда вы пережили свои испытания и, вероятно, одержали победу над своими врагами, Четверка Мечей хочет, чтобы вы сделали перерыв и расслабились. Вы заслуживаете минуты передышки, прежде чем закатать рукава и начать все сначала. Если вы постоянно в пути и конца этому не видно, вы на пути к истощению и выгоранию. Пусть это будет вашим напоминанием о том, что даже самые успешные люди понимают, как важно прислушиваться к своему разуму, телу и душе, когда они достигли своего предела.

Стрелец: Королева Мечей

Королева Мечей олицетворяет острое восприятие и интуицию, особенно в отношении невысказанных истин. Она олицетворяет интеллектуальную зрелость, что позволяет ей игнорировать эмоциональный шум и мнения других людей. И на этой неделе вам следует реализовать значение этой карты через уверенность и прямоту в общении. На этой неделе вам, возможно, придется сделать мудрый выбор, и эта карта побуждает вас полагаться на логику и критическое мышление. У вас есть богатый запас опыта и мудрости, поэтому говорите твердо и уверенно, а не демонстрируйте сомнение

Козерог: Луна

На этой неделе ваши глубочайшие страхи и потаенные мотивы выйдут на поверхность. Как бы вы ни пытались подавить эти эмоции и игнорировать свои угасающие чувства, они вернутся только с удвоенной силой. Луна – знак того, что ваши подсознательные мысли и эмоции проникают в вашу реальность, сильно влияя на ваши решения и дела. Но помните о своей врожденной амбициозности и целеустремленности. На этой неделе вам следует превратить свои страхи в мотивирующую силу.

Водолей: Мир

Вы начали новое долгое и беспокойное путешествие. Карта Мир является напоминанием о том, почему вы пережили трудные моменты в прошлом и как преодолели все трудности. Вы прошли через множество взлетов и падений, и, пожалуй, несколько раз вам хотелось сдаться. Мир символизирует прогресс на пути к большому достижению, освещая уроки, извлеченные и из ваших неудач, и из успехов. Сейчас вы готовы получить награду за все пережитое.

Рыбы: Королева Жезлов

На этой неделе ваше обаяние и харизма будут сиять. Королева Жезлов символизирует вашу страсть, энтузиазм и креативность, делая вас очаровательной особой, знающей, как причаровывать людей. Существует большая вероятность того, что вы окажетесь в центре внимания там, где появится публика. Это будет идеальный момент для общения с другими людьми, установления новых отношений и привлечения толпы поклонников, которые будут следовать вашему примеру и продолжать ваше дело. Не бойтесь принять это!

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