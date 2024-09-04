Всегда будет под рукой: как вырастить зеленый лук в воде

Зеленый лук – настоящий источник полезных микроэлементов. Не обязательно ждать теплого сезона, чтобы всегда иметь под рукой сочные побеги – выращивать зеленый лук очень легко и на подоконнике.

После нарезки зеленого лука во время приготовления пищи обычно остается немного белой части с корнями, которую большинство выбрасывают вместе с другими остатками. Эксперты рассказали, как вырастить новый урожай из этих остатков и получить еще больше вкусных зеленых побегов независимо от времени года и погоды за окном.

Как вырастить зеленый лук в воде

Можно использовать тот самый зеленый лук, который вы купили в магазине, чтобы вырастить новый урожай. Следуя этим простым шагам, вы можете наблюдать, как побеги зеленого лука начнут отрастать из обрезков всего за несколько дней.

Выберите зеленый лук, который имеет здоровые белые побеги, прикрепленные к луковице. Ножом обрежьте зеленые стебли и белые нижние части на 2,5 см над корнями. Поместите обрезанную часть луковицы вместе с кончиками корней в прозрачную стеклянную банку. Корни должны касаться дна банки. Добавьте гальку или шарики вокруг корней, чтобы они держались устойчивыми и вертикальными в банке. Добавьте небольшое количество воды на дно банки, чтобы корни были погружены, но остальные отрезанные концы были над водой. Поставьте банку на солнечный подоконник для роста. Меняйте воду каждые несколько дней, чтобы предотвратить гниение корней. Через несколько дней вы увидите зеленые побеги, растущие в центре корня. Приблизительно через неделю новые зеленые побеги достигнут полного размера. Извлеките лук из воды и обрежьте новые побеги, оставив 2,5-3 см над корнями. Поместите корни в банку и наполните банку свежей водой, чтобы вырастить больше зеленого лука.

Как вырастить лук в горшке

Вы не сможете вечно выращивать зеленый лук в воде, ведь растение впоследствии ослабнет и перестанет плодоносить, поэтому вам нужно переместить растения из воды в грунт. Вот как вырастить зеленый лук в горшке.

Выполните первые два шага, описанные в предыдущем пункте. Выберите контейнер для выращивания с дренажными отверстиями, чтобы вода могла быстро стекать – это будет предотвращать гниение корней. Заполните его хорошо дренированной почвой для горшков.

Поместите лук с корнями в почву, за исключением верхней части срезанной луковицы. Поставьте горшок на солнечный подоконник и поливайте его раз в неделю или когда почва станет сухой.

Собирайте новые зеленые побеги ножницами, срезая близко к уровню почвы.

Как хранить зеленый лук

Есть несколько способов продлить срок хранения ростков. Можно поместить лук в банку, наполненную водой, и размещение лукового "букета" в холодильнике.

Другая техника хранения предусматривает запечатывание лука со слегка влажным полотенцем в полиэтиленовый пакет на молнии. Какую бы технику хранения вы ни выбрали, планируйте осматривать зеленый лук каждые несколько дней, удаляя любые ростки, имеющие признаки увядания или гниения.

Обратите внимание, что в воде лук теряет вкусовые качества после каждого нового отрастания, но в почве растение сохранит свой вкус и аромат.

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