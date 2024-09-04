Всегда будет под рукой: как вырастить зеленый лук в воде
Зеленый лук – настоящий источник полезных микроэлементов. Не обязательно ждать теплого сезона, чтобы всегда иметь под рукой сочные побеги – выращивать зеленый лук очень легко и на подоконнике.
После нарезки зеленого лука во время приготовления пищи обычно остается немного белой части с корнями, которую большинство выбрасывают вместе с другими остатками. Эксперты рассказали, как вырастить новый урожай из этих остатков и получить еще больше вкусных зеленых побегов независимо от времени года и погоды за окном.
Как вырастить зеленый лук в воде
Можно использовать тот самый зеленый лук, который вы купили в магазине, чтобы вырастить новый урожай. Следуя этим простым шагам, вы можете наблюдать, как побеги зеленого лука начнут отрастать из обрезков всего за несколько дней.
- Выберите зеленый лук, который имеет здоровые белые побеги, прикрепленные к луковице.
- Ножом обрежьте зеленые стебли и белые нижние части на 2,5 см над корнями.
- Поместите обрезанную часть луковицы вместе с кончиками корней в прозрачную стеклянную банку. Корни должны касаться дна банки.
- Добавьте гальку или шарики вокруг корней, чтобы они держались устойчивыми и вертикальными в банке.
- Добавьте небольшое количество воды на дно банки, чтобы корни были погружены, но остальные отрезанные концы были над водой.
- Поставьте банку на солнечный подоконник для роста. Меняйте воду каждые несколько дней, чтобы предотвратить гниение корней.
- Через несколько дней вы увидите зеленые побеги, растущие в центре корня. Приблизительно через неделю новые зеленые побеги достигнут полного размера.
- Извлеките лук из воды и обрежьте новые побеги, оставив 2,5-3 см над корнями. Поместите корни в банку и наполните банку свежей водой, чтобы вырастить больше зеленого лука.
Как вырастить лук в горшке
Вы не сможете вечно выращивать зеленый лук в воде, ведь растение впоследствии ослабнет и перестанет плодоносить, поэтому вам нужно переместить растения из воды в грунт. Вот как вырастить зеленый лук в горшке.
Выполните первые два шага, описанные в предыдущем пункте. Выберите контейнер для выращивания с дренажными отверстиями, чтобы вода могла быстро стекать – это будет предотвращать гниение корней. Заполните его хорошо дренированной почвой для горшков.
Поместите лук с корнями в почву, за исключением верхней части срезанной луковицы. Поставьте горшок на солнечный подоконник и поливайте его раз в неделю или когда почва станет сухой.
Собирайте новые зеленые побеги ножницами, срезая близко к уровню почвы.
Как хранить зеленый лук
Есть несколько способов продлить срок хранения ростков. Можно поместить лук в банку, наполненную водой, и размещение лукового "букета" в холодильнике.
Другая техника хранения предусматривает запечатывание лука со слегка влажным полотенцем в полиэтиленовый пакет на молнии. Какую бы технику хранения вы ни выбрали, планируйте осматривать зеленый лук каждые несколько дней, удаляя любые ростки, имеющие признаки увядания или гниения.
Обратите внимание, что в воде лук теряет вкусовые качества после каждого нового отрастания, но в почве растение сохранит свой вкус и аромат.
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