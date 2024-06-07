Всего три правила помогут легко вымыть окна без разводов

Если вы хоть раз в жизни самостоятельно мыли окна, то знаете, что на самом деле это целый раздел науки об уборке. Это не просто попшикать средством на стекло и протереть его – нужно сделать это так, чтобы не осталось разводов, оконное стекло блестело и грязь еще долго не приставала к нему.

Эксперты по чистоте утверждают, что достичь этого не так уж сложно – достаточно соблюдать три правила. OBOZ.UA рассказывает об этих правилах.

Воспользуйтесь средством для мытья посуды

Как жидкость для мытья посуды возвращает блеск тарелкам и чашкам, так она может это сделать и с оконным стеклом. Чтобы после использования не оставалось разводов, используйте небольшое количество средства – пены оно должно дать совсем немного. На литровую бутылку с распылителем добавьте 5-10 капель, в зависимости от того, насколько концентрированную жидкость для посуды вы используете. Смешайте мыло с водой, распылите смесь на стекло, сотрите ее резиновым скребком и протрите оконное стекло салфеткой из микрофибры.

Протрите окна газетой

Газетная бумага (а еще лучше бумажные полотенца или салфетки) хорошо убирает разводы из стекла. Материал хорошо впитывает влагу и потому им можно заменить микрофибру, если у вас нет под рукой такой салфетки. Главное условие – не очень сильно давить при этом на окно, иначе бумага может оставить микроцарапины.

Не мойте окна в самое светлое время суток

Лучше всего дефекты мытья окон видны, когда солнце падает на стекло под острым углом. Такие условия естественным образом складываются с утра или вечером, когда светило находится не очень высоко над горизонтом. Кроме того, в разгар дня теплые лучи могут слишком быстро высушивать жидкость, которой вы моете окна – вы не успеете вовремя ее стереть и на стекле останется присохшая мыльная пена.

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