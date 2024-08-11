Встретьте осень в чистоте: как отмыть брусчатку во внутреннем дворике

Кирпичное мощение очень украшает двор, сделанные из него дорожки выглядят элегантно и изысканно. Ровно до того момента, пока брусчатка не покроется грязными пятнами и сорняками и ей не понадобится уборка.

Если вы считаете, что справиться с чисткой в таком случае могут только профессионалы, хотим вас успокоить – процесс приведения мощенных участков в порядок не сложный. OBOZ.UA собрал все основные советы на этот счет.

Почему стоит выбирать кирпичную брусчатку

По сравнению с другими типами материалов для мощения кирпич имеет много преимуществ. Он долговечен, устойчив и прост в обслуживании и ремонте. Если вы регулярно будете подметать такую дорожку, она будет долго оставаться в хорошем состоянии. Генеральной чистки кирпич требуется раз в год, если в вашем дворе тень, и раз в несколько лет для солнечных участков.

Однако, когда время уборки все же придет, важно делать все правильно. Кирпич стоит недешево, поэтому вы наверняка не захотите его повредить. Вот как можно легко вернуть ему хороший вид.

Выберите правильное средство

Чистить кирпич безопасно можно несколькими разными средствами. Если загрязнение незначительное, хватит горячей воды. Если требуется тщательная мойка, подойдет жидкость для мытья посуды, белый уксус или специальное чистящее средство. Тем, кто выбирает последний вариант, нужно свериться с инструкциями, безопасно ли его будет использовать именно для вашего типа мощения. Или просто нанесите немного средства в незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не вызовет никаких нежелательных эффектов, таких как окраска или наоборот выбеление.

Чтобы очистить брусчатку вручную, вам понадобится ведро и жесткая щетка, но не с металлической щетиной. В качестве альтернативы вы можете использовать мойку высокого давления, если она у вас есть. Просто убедитесь, что используете программу с минимальной мощностью, чтобы не вытеснить песок, на который посажены кирпичи.

Как правильно мыть кирпичную брусчатку

Перед уборкой соберите с дорожки весь мусор и удалите растения. Вы можете защитить зелень с обеих сторон мощения, стены и мебель неподалеку с помощью брезента. Особенно это актуально, если вы используете химикаты.

Начните с того, что полностью пропитайте брусчатку простой водой. Кирпич впитает жидкость и это защитит его от проникновения в поры большого количества моющего вещества. Оно может оставлять пятна. Только когда дорожки хорошо намокнут, наносите моющий раствор. Чистите плитку щеткой, обрабатывая по одному небольшому участку за раз, не давая емувысохнуть в процессе. При необходимости повторите нанесение раствора. Напоследок промойте участок водой, пока не перестанет выделяться пена, и дайте кирпичам полностью высохнуть.

Как бы аккуратно вы ни проводили чистку, вы все же вымоете определенное количество песка из-под мощения. Поэтому не забудьте заполнить образовавшиеся щели после завершения работ. Насыпьте свежий песок и сметите его сухой жесткой щеткой, вдавливая в трещины. Затем опрыскайте дорожку свежей водой, чтобы он мог застыть.

Если на вашей брусчатке появились пятна, постарайтесь соскоблить их щеткой, не царапая при этом кирпич. Далее обработайте загрязненное место моющим средством. Для удаления мха или лишайника воспользуйтесь хлорным отбеливателем или фунгицидом. И только если все эти меры не помогут, обращайтесь к профессионалам.

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