Вы можете потерять навсегда: какие растения нельзя обрезать летом

Обрезка не всегда может быть полезной процедурой. Обычно эта техника ухода улучшает цветение, поддерживает растения здоровыми и создает привлекательный ландшафт в саду.

Это также работа, которую следует выполнять осторожно, поскольку разные растения имеют особые потребности. Флористы рассказали, летняя обрезка каких растений может привести к плачевным последствиям.

Рододендрон

Лучшее время для обрезки рододендронов – весна, особенно первые недели после цветения. Обрезка в это время дает кустарнику много времени для развития новых ростков. Обрезка летом уменьшает количество цветов, которые вы увидите следующей весной. Летняя обрезка часто приводит к разрастанию пышных побегов, которые подвергаются воздействию тли и могут недостаточно окрепнуть, чтобы выдержать низкие зимние температуры.

Гортензия

Обрезка гортензий может быть непростой, поскольку разные виды следует обрезать в определенное время года. Однако есть общее правило – эти цветы лучше не обрезать летом. Гортензии цветут долго, потому не стоит портить цветки, удаляя бутоны. Идеальное время для обрезки гортензий – конец зимы или ранняя весна.

Гибискус

Идеальное время для обрезки гибискуса – конец зимы или ранняя весна, когда истечет риск заморозков. Обрезка гибискуса летом может снизить количество цветов, поскольку вы удаляете новые ростки и цветочные почки. Это также чревато стрессом для растения, делая его более восприимчивым к вредителям и болезням.

Абелия

Абелия – цветущий кустарник, очень популярный в садовых ландшафтах благодаря разнообразию цветов. Обрезать абелию лучше в конце зимы или ранней весной, чтобы стимулировать развитие почек.

Дафна

Дафна – популярный вечнозеленый кустарник. Это очень медленно растущие кусты, которым может понадобиться даже 10 лет, чтобы достичь оптимальной высоты, поэтому, как правило, нет необходимости в регулярной обрезке. Обрезка летом связана с риском удаления почек.

Бегония

Бегонии – это яркие растения, происходящие из Южной Америки, Африки и Азии и имеющие разнообразные цвета. Они могут расти на клумбах и бордюрах, контейнерах или подвесных корзинах. Чрезмерная обрезка может помешать росту цветов.

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