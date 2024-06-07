Японский кондиционер: идеальный вариант против жары, когда нет света
Летняя жара может стать настоящим испытанием. Особенно учитывая, что в условиях частых отключений света и из-за необходимости сбережения электроэнергии не всегда можно спастись с помощью кондиционеров и вентиляторов.
К счастью, есть способ охладиться и без современных технологий. О том, как спастись от жары с помощью японского кондиционера или антишарфа, читайте в материале OBOZ.UA.
Из-за дефицита электроэнергии украинцы вынуждены сталкиваться с отключениями света и ограничивать себя в использовании электрических приборов, в частности кондиционеров. Но это не значит, что вам придется не менее трех месяцев подряд страдать от жары.
Чтобы немного снизить температуру тела и чувствовать себя хорошо даже в самые теплые летние дни, вам понадобится только:
- Платок;
- Холодная вода.
Намочите ткань холодной водой и повяжите вокруг шеи. Мокрый "шарф" потребляет энергию, чтобы испарить влагу. Это будет сопровождаться понижением температуры тела, ведь аналогичным образом человек охлаждается, когда потеет.
В Японии даже продаются специальные наклейки и накладки на шею, помогающие снизить температуру тела.
Также вместо платка можно использовать бумажное полотенце или даже туалетную бумагу.
Если у вас нет холодной воды, то положите в полотенце лед, и дождитесь пока он растает, или заверните в салфетку холодный напиток, чтобы она пропиталась конденсатом.
Как еще можно охладиться в жару
Намочите свою одежду, чтобы она также работала, как японский кондиционер. Также можно опустить руки в емкость с холодной водой, чтобы ускорить процесс охлаждения.
Если вы хотите принять холодный душ, чтобы охладиться, то не стоит. Ваше тело отреагирует на резкое изменение температуры и начнет пытаться наоборот сохранить тепло. Поэтому лучше купайтесь под теплой водой, чтобы впоследствии окружающая среда казалась более прохладной.
Кроме того, носите свободную одежду, которая не прилегает к телу. Если воздух будет циркулировать, то поту будет легче испаряться, благодаря чему вы будете чувствовать себя лучше.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как охладить квартиру или дом без кондиционера при отключении света в жару.
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