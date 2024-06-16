Юпитер усиливает энергию дружбы: гороскоп Таро на лето для всех знаков зодиака

Карты Таро – уникальный инструмент для предсказания будущего. Астрологи используют расклады, чтобы конкретизировать прогнозы и взглянуть на ситуации с другой точки зрения.

Астрономическое лето наступает в день солнцестояния – 20 июня и продлится до осеннего равноденствия 21 сентября. Согласно прогнозу, некоторые знаки зодиака будут иметь шанс принять судьбоносные решения и изменить жизнь к лучшему.

Овен

Карта Таро: Паж пентаклей

Звезды советуют сосредоточиться на достижении заветной мечты. Вам выпала карта новых возможностей, развития и процветания. Будут новые карьерные предложения, выгодные проекты, важные сотрудничества и финансовые доходы. Будьте целеустремленными и создайте реалистичный план достижения своих целей.

Телец

Карта Таро: Туз кубков

Летом вас ждут эмоциональные качели. Вы будете открыты для новых романтических впечатлений и углубления связей с любимыми. Эта карта также призывает исследовать свои творческие таланты и открывать новые возможности. Уделите время творчеству и ловите вдохновение.

Близнецы

Карта Таро: Влюбленные

Готовьтесь к приятным связям этим летом. Одинокие представители знака могут неожиданно встретить любовь всей жизни. Если вы находитесь в отношениях, искреннее общение углубит ваши связи с партнером, друзьями и семьей. Влюбленные – это также карта выбора. Вероятно, придется принимать важное решение.

Рак

Карта Таро: Пятерка мечей, перевернутая

Пятерка мечей – карта конфликтов и недоразумений. Однако в перевернутом виде она теряет отрицательное значение. Лето ознаменует конец черной полосы в жизни. Вы избавитесь от прошлых образов и найдете гармонию в своих отношениях, что позволит вам двигаться дальше и исследовать новые горизонты.

Лев

Карта Таро: Восьмерка кубков

Подумайте, что действительно приносит вам радость этим летом. Если некоторые вещи становятся обременительными, будьте честны с собой. Интересные предложения могут привести к новым начинаниям раньше, чем вы думаете.

Дева

Карта Таро: Четверка жезлов, перевернутая

Удержитесь пока от празднований. Вы упорно трудились над достижением цели, но эта веха еще не достигнута. Просто продолжайте идти по определенному пути. Сотрудничество будет полезно для новых начинаний.

Весы

Карта Таро: Колесо удачи, перевернутое

Удача уже на пути, но что-то может помешать воплощению заветной мечты. Примите изменения, чтобы показать вселенной, что вы готовы разорвать старые циклы. Старайтесь управлять колесом удачи для достижения своих целей.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка пентаклов

Вас ждут финансовые трудности. На банковском счету будет меньше денег, чем ожидалось. Хорошая новость в том, что эта ситуация может быстро улучшиться. Обратитесь за советом к тем, кому вы доверяете. Иногда достаточно получить ценный совет и изменить ход мышления.

Стрелец

Карта Таро: Правосудие, перевернутое

Это будет действительно судьбоносное лето. Вы будете размышлять над своим настоящим призванием в жизни – а может быть, даже его найдете. Вселенная будет посылать вам знаки, чтобы направлять вас – будьте внимательны и доверяйте интуиции. Вас ждет лето больших прозрений и потенциального духовного пробуждения.

Козорыг

Карта Таро: Паж кубков, перевернутый

Дайте свободу творчеству. Этим летом вам внезапно может прийти невероятная идея – и даже не думайте ей противостоять. Преодолейте неуверенность в себе и ловите вдохновение. Вместо того чтобы слушать своего внутреннего критика, дайте волю воображению – эта идея может стать большой возможностью в будущем.

Водолей

Карта Таро: Шестерка кубков, перевернутая

Вы застряли в прошлом. Ностальгические настроения не позволяют вам жить настоящим и замечать красоту этого лета. Основной совет состоит в том, чтобы отпустить прошлое и принять будущее с открытым сердцем. Сосредоточьтесь на деятельности, которая доставляет радость и возвращает вас в детство.

Рыбы

Карта Таро: Десятка жезлов, перевернутая

Ваша стойкость заслуживает похвалы, но вы не должны делать все самостоятельно. Обратитесь за помощью к коллегам или друзьям. Перевернутое состояние карты означает, что вы должны разделить нагрузку. Поймите, что вы не одиноки. Сотрудничество может принести много пользы.

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