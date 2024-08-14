За 30 лет в Чернобыль: как в СССР произошла первая атомная катастрофа, которую традиционно скрыли

Атомная энергетика всегда вызывала смешанные чувства. С одной стороны она является символом прогресса и научных достижений, с другой – источником потенциальных угроз для человечества.

Чернобыльская катастрофа 1986 года оставила глубокий след в истории, но не все знают, что она была не первой атомной аварией на территории СССР. О малоизвестном инциденте, Кыштымской аварии, рассказывает OBOZ.UA.

В 1957 году на заводе "Маяк" в Челябинской области произошла авария, которая также имела серьезные последствия для экологии и здоровья людей. Однако, как это было характерно для Советского Союза, информация о трагедии была тщательно скрыта до 1989 года, а масштаб катастрофы оставался неизвестным для широкой общественности в течение многих лет.

Кыштымская авария: предпосылки и причины катастрофы

Завод Маяк, расположенный в закрытом городе Челябинск-40, был одним из ключевых объектов ядерной программы. Он занимался производством оружейного плутония –239, использовавшегося для создания первой советской атомной бомбы.

Из-за спешки при строительстве завода оборудование на нем было непригодным для работы с атомными веществами, а у персонала не было достаточного защитного снаряжения. В таких условиях неудивительно, что безопасность и экология часто оставались на втором плане.

Сначала все отходы завода сливались в реку Теча, но впоследствии стало ясно, что влияние радиации на окружающую среду становится невыносимым. Было решено изолировать озера и направлять отходы в бессточный водоем Карачай.

Впоследствии в 1953 году на заводе начал работу комплекс из 20 контейнеров для хранения ядерных отходов, известных как "банки", которые находились под землей и охлаждались циркуляцией ледяной воды. Но система охлаждения быстро вышла из строя, что привело к перегреву и взрыву одного из резервуаров 29 сентября 1957 года.

Реакция на аварию и ее последствия

29 сентября 1957 в 16:22 по местному времени на заводе "Маяк" раздался взрыв. Он был настолько мощным, что накрывавшая контейнер бетонная плита весом 160 тонн была отброшена на 25 метров.

Сначала жители Челябинска-40 не обратили на это внимания, ведь взрывы на заводе были обычным явлением из-за постоянных строительных работ. Однако несколько часов спустя над городом появились багровые сияния, что вызвало беспокойство.

В результате аварии в атмосферу было выброшено 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Большинство радиации осело на территории завода, но значительная часть распространилась на тысячи квадратных километров.

Однако, несмотря на опасность, завод продолжил свою работу уже на следующий день. Хотя зона вокруг завода и сейчас остается опасной. Кроме того, эвакуация наиболее пострадавших деревень началась только через несколько суток, когда жители уже получили значительные дозы радиации.

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